Feijóo a Sánchez: "Ahórrese sermones, decimos no a la guerra y no a su Gobierno"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanzó una dura réplica a Pedro Sánchez tras el discurso inicial del presidente del Gobierno enarbolando el 'no a la guerra' y atacando a José María Aznar por su apoyo a la guerra de Irak del año 2003. Feijóo comenzó reprochándole que hiciese "oposición al Gobierno de hace veintitrés años" y le acusó de intentar emular a Pablo Iglesias, aunque le advirtió que el ex líder de Podemos "es más auténtico".

Sintetizando su posición, Feijóo le espetó: "Ahórrese los sermones. No vamos a elegir entre la guerra y sus gobiernos". Y abundando en la idea, remarcó: "Decimos no a la guerra y no a usted".

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El presidente del PP, adelantándose a lo que justo a continuación hizo en su turno el líder de Vox, Santiago Abascal pero con un cartel más grande, se hizo eco de unas imágenes difundidas por medios de comunicación alineados con el régimen iraní el 22 de marzo, en las que se puede observar cómo colocan una pegatina con la cara de Sánchez sobre la superficie de un misil. Además, en la pegatina se puede leer en persa: "El presidente del Gobierno español afirma que esta guerra es ilegal, y nosotros también lo decimos". Es en otra frase, en este caso en inglés, donde agradecen a Sánchez su posicionamiento: "Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino también inhumana. Gracias primer ministro". Al enseñar desde la tribuna de oradores la imagen, y ante el revuelo en la bancada socialista, Abascal les espetó: "No, no es un bulo, lo dicen las agencias iraníes".

Feijóo se empleó a fondo para intentar desmontar el "pacifismo" de Sánchez, en un discurso donde hizo varias apelaciones a los socios del PSOE. Blandiendo un informe de Defensa, y con tono sarcástico, advirtió a Sumar o ERC: "Todas estas contrataciones son información del Ministerio de Defensa, la que quiere dar. Todas estas contrataciones no son de pájaros y flores, no, no, no, son armas, es munición, son carros blindados, son misiles...". E hizo un aparte con Bildu: "Entiendo que los diputados de Bildu, esto de las armas y la munición le resulte familiar, pero ustedes tragan con todo y el PSOE y traga con sus votos".

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Un presidente "radicalmente conflictivo"

En la misma línea, el presidente del PP tachó de "radicalmente conflictivo" al jefe del Ejecutivo. Algo que argumentó así: "Tiene un conflicto en la Unión Europea, ni le llaman; tiene un conflicto en la OTAN, no le creen; tiene conflicto en América del Sur y en América del Norte; una crisis diplomática en los dos ministerios; tiene un conflicto en el Magreb y otro en Oriente Medio, dos continentes más. No ahuyenta el conflicto ni en su casa, el conflicto dentro de su partido con sus socios de investidura y en su propio gobierno", concluyó.

Feijóo señaló lo que considera contradicciones de Sánchez en ese terreno: "Este hombre tan pacifista preside el Gobierno con mayor gasto militar de la historia; dice 'no a la guerra', pero ha triplicado la compra de armamento a Estados Unidos; dice 'no a la guerra', pero tiene todavía contratos en vigor con Israel. ¡Si hasta hace pocos meses exportaban ustedes detonadores y explosivos a Irán! Señorías, aquí no se ha votado el plan de rearme que compromete miles de millones de euros ni el envío de militares españoles a la zona de guerra", denunció. "Su verdadero lema no es 'no a la guerra', es 'no al Congreso'". sentenció al respecto.

"No a la verdad"

Contrario a su costumbre, de ir con notas, Santiago Abascal subió a la tribuna leyó el discurso que llevaba por escrito y juntó en una sola internvención todo el tiempo del que dispone para este pleno. Sostuvo que la postura de Sánchez se puede resume "siempre en un ‘No a la verdad’". "Miente, como siempre" porque "quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas" porque "aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones", resumió el líder de Vox.

Abascal, en su línea habitual, realizó una enmienda a la totalidad de Sánchez, al que acusó incluso de "jugar a la ruleta rusa con la sien de los españoles, a los que tiene secuestrados", afirmando que en eso habría aprendido del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, miembro en su día de la banda terrorista ETA. Más allá de, como Feijóo, tildar de falso o hipócrita el pacifismo de Sánchez, el líder de la extrema derecha afirmó incluso que al líder del PSOE "le gusta la guerra", como antes le habría gustado, dijo, "la pandemia" para, afirmó, "robar" a los ciudadanos. "Usted anhela cualquier tipo de catástrofe nacional o internacional, cualquier cosa que le permita no hablar de lo normal y no hablar de lo de aquí", le espetó a Sánchez. A diferencia de lo ocurrido en muchas otras ocasiones, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no retiró ninguna de sus palabras del Diario de Sesiones.

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"Senor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles en forma de destrucción y de daño a sus condiciones de vida", dijo Abascal al presidente del Gobierno, sentado en su escaño junto a la todavía vicepresidenta primera María Jesús Montero.

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