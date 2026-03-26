Llorca se exprime en las Corts frente a las críticas de la izquierda por la plaza de su pareja en la diputación

Negando cualquier anomalía con una mano y agitando otros casos de la izquierda con la otra, Juanfran Pérez Llorca se ha exprimido a fondo en la sesión de control de las Corts para frenar las críticas de PSPV y Compromís por la comisión de servicios para su pareja para trasladarse del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia, un asunto que ha monopolizado el debate entre el president de la Generalitat y los portavoces socialista y valencianista orillando cualquier otra polémica, incluida la dana y Carlos Mazón, ausente físico en el hemiciclo.

A falta de algún debate científico al respecto, las controversias políticas no tienen una medida concreta. Sin embargo, una forma de saber su alcance es la saliva que se gasta en ellos. Y la cuestión sobre el traslado de la pareja de Llorca ha llenado algún que otro vaso este jueves y ha cargado el ambiente. El tema es munición para la oposición, que ha percutido casi exclusivamente con este contra el jefe del Consell, que no ha evitado el tema y ha ido directo al choque, consumiendo prácticamente todo su tiempo en ello.

El fuego lo ha abierto el síndic del PSPV, José Muñoz, encargado de abrir la sesión, quien ha señalado que en los tres meses de gobierno de Llorca "los escándalos no dejan de crecer", citando entre ellos el asunto sobre su pareja y la comisión de servicios en la Diputación de Valencia, que lo ha calificado de "traje a medida". "Hemos pasado del PP de los trajes de Camps al PP de los trajes a medida de Llorca", ha incidido el socialista que ha lamentado que desde que está en el Palau "los jetas (expresión que usó Llorca para hablar del escándalo de las VPP) campan a sus anchas".

El síndic del PSPV, José Muñoz, enseña la resolución de la comisión de servicios, este jueves, en las Corts. / José Cuéllar/Corts

El tono tranquilo que ha querido imprimir Llorca en sus intervenciones desde la tribuna desde que es president ha sufrido este jueves un endurecimiento ante una situación que cataloga de "machismo". "Solo viven del relato, la manipulación y la mentira", ha replicado el jefe del Consell que se ha aferrado a las explicaciones dadas: que su pareja es funcionaria desde hace años, que es una comisión de servicio como las miles que se realizan en la Generalitat, que se activó en junio cuando no sabía que iba a ser president, que se premiaba la experiencia y que el "único pecado" es que se trata "de la pareja del president de la Generalitat".

Sin embargo, además de las justificaciones y de negar que el sueldo que esté percibiendo en la corporación provincial sea el doble que el que tenía en el Ayuntamiento de Finestrat donde tenía su plaza inicial, Llorca ha entrado en el cuerpo a cuerpo, ha señalado que el único motivo por el que se "ataca" a su compañera sentimental es "para desviar la atención", citando el atasco en la Pista de Silla del día anterior y el tuit del ministro Óscar Puente, ha afeado que la izquierda solo quiera la conciliación "para los suyos" y ha jugado con encender y apagar el ventilador de casos.

Así, por ejemplo, ha replicado a Muñoz que los "únicos escándalos" de los últimos meses son los de Rebeca Torró y Pilar Bernabé sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE y ha aireado cuatro folios donde, ha señalado, están los nombres de todos los familiares de cargos de PSPV y Compromís que entraron a trabajar en la Administración cuando estos gobernaban. "Pero yo no utilizaré el nombre de ninguno de ellos porque me parece indecente", ha matizado.

"No nos chupamos el dedo"

No solo eso. Llorca ha asegurado que ser "un jeta" es "enviar a las queridas a Adif", en referencia a las investigaciones sobre la trama Koldo; ha rechazado comparar la situación de su pareja con la de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, "sentada en el banquillo porque así lo determina un juez" y ha citado que se dio el "mismo procedimiento" para una pareja de un cargo del PSPV "del que no dijimos nada". Posteriormente Susana Camarero ha citado también el caso de la pareja de Joan Ribó o que el exmarido de Mónica Oltra fuera su jefe de gabinete.

Joan Baldoví debate con Llorca en la sesión de control de las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

El tono del debate ha continuado con Compromís. Su síndic, Joan Baldoví, ha insistido en el caso de la pareja del president y ha remarcado que la diputación aprobó 40 plazas en junio pero solo sacaron una enero. "La de 52.000 euros al año", ha indicado, la que finalmente recayó en la compañera sentimental de Llorca. "Y dan seis días para presentarse con un fin de semana entre medias, no estamos bobos, los valencianos no nos chupamos el dedo", ha expresado el dirigente valencianista.

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Ante ello, Llorca, que ha reiterado las explicaciones dadas para centrarse en que el asunto está dentro de la legalidad y la normalidad, ha expuesto las actuaciones llevadas a cabo por su Consell en 15 días para remarcar que es por eso por lo que "atacan" a su mujer, ha vuelto a acusar a Compromís de "pagafantas" por seguirle el juego a Puente el día que se generó un atasco en la Pista de Silla y ha recuperado el caso Oltra para insistir que el "machismo" perseguirá "toda la vida" a los valencianistas.

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