Carlos Cuerpo, en su toma de posesión como vicepresidente: "Mi compromiso es mantener vivo el sentimiento de que España crece"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, y desde hoy vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha recibido este viernes el traspaso de cartera de la vicepresidencia de manos de la titular saliente, la ya exministra María Jesús Montero. También lo ha hecho el nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, ex conseller del rami de la Generalitat Valenciana y hombre de máxima de confianza de Ximo Puig, ahora embajador de España ante la OCDE.

"Esta muestra de confianza (del presidente, Pedro Sánchez) ha venido acompañada de un consejo que la verdad es que uno anhela siempre escuchar de sus jefes, o no solo de sus jefes, sino también de las personas que le rodean. Lo que él me ha dicho es que siga siendo yo mismo, así de sencillo. Y creo que esta es la mejor forma de comenzar una etapa. Y a eso me comprometo", ha afirmado Cuerpo en el discurso posterior a la toma de posesión. El mensaje ha sonado como una alusión velada a las voces que esperan que adopte un perfil más político y menos técnico como vicepresidente.

Asimismo, ha dedicado también unas afectuosas palabras a su antecesora en el cargo, María Jesús Montero. "Pero yo quiero hablar de la María Jesús que se conoce menos o que no sale tanto delante o que no queda tan recogida delante de las cámaras. Una trabajadora incansable, decías, María Jesús, que tú eres tu equipo y esas noches hasta altas horas de la madrugada, trabajando junto con tu equipo todos esos reales decreto ley", ha declarado.

No ha dejado tampoco Cuerpo de recordar a su antecesora en Economía, Nadia Calviño, que también llegó a vicepresidenta del Gobierno. Cuerpo llegó a ser la mano derecha de la ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a la que solía acompañar con asiduidad a los Ecofin, las reuniones de ministros de finanzas de la Unión Europea.

En su discurso, largo y emotivo, el vicepresidente ha querido detenerse en sus orígenes familiares, especialmente humildes y procedentes de Extremadura. "Gran parte de los titulares de ayer y de hoy sobre mi nombramiento hacen referencia a mi historia familiar. Algunos de ellos señalando, por ejemplo, de la mina a la vicepresidencia, anclando ese punto de origen en mi abuelo, originario de Valle de la Serena, que tuvo que ponerse a trabajar con 9 años en la mina de wolframio que había a las afueras del pueblo".

España promete "continuidad" ante sus grandes retos

Por su parte, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha prometido en su toma de posesión "continuidad" en el departamento que dirigía Montero hasta hoy. "Asumo esta tarea y sabiendo que tengo uno de los mejores equipos del Gobierno de España en este ministerio, tanto el directivo como el de todos y cada uno de los trabajadores y de esta casa", ha afirmado el ministro.

Al haber sido conseller de Hacienda en la Comunidad Valenciana, Arcadi España ha reconocido que, al asumir responsabilidades en esta área, "te enfrentas a la incomprensión muchas veces, a la soledad en algunas decisiones y a la obligación de pensar en el conjunto".

Sin embargo, España se ha reafirmado en su posición, considerándose afortunado. "Hay días en que el destino te alcanza y hoy es uno de esos. Es uno de esos momentos en los que uno no para de buscar el centro de gravedad permanente que cantaba. Y hoy creo que lo busco con más ahínco, si cabe. Sientes el afecto, sientes la responsabilidad y sientes el vértigo", ha reconocido el nuevo ministro de Hacienda.

El nuevo titular de la cartera de Hacienda no ha dejado de reconocer que los retos que tiene delante son "grandes", destacando la reforma de la financiación autonómica y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Siempre me he guiado por tres palabras y son también un ejemplo que he aprendido en este Gobierno: Ser educado, ser útil y ser humilde", ha remarcado

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