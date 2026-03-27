Delegación del Gobierno defiende la detención de Mbaye: "La situación fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar"

La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido este viernes la actuación de la Policía Nacional en la intervención desarrollada en la tarde-noche del jueves Villaverde, en la que fue detenido el exdiputado de Podemos Serigne Mbaye, ya en libertad desde esta madrugada.

Según el relato oficial difundido por la institución, los hechos se iniciaron a las 19.45 horas tras una llamada al 091 en la que se alertaba de un posible robo de vehículo cometido por dos individuos en una zona donde, subraya la Delegación, este tipo de delitos son frecuentes y existe un dispositivo policial específico.

A su llegada los agentes trataron de identificar a las dos personas señaladas. Una de ellas, indica la nota, se identificó sin incidentes, mientras que la otra se negó “reiteradamente”, mantuvo una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que llevó a los agentes a intervenir para impedir su fuga.

Cuando los policías evitaron que esta persona accediera a un portal, continúa la versión de la Delegación, comenzó a pedir ayuda a los vecinos. A partir de ese momento, varios residentes bajaron a la calle y se generó una situación de tensión en la que, según la versión oficial, también se produjeron enfrentamientos con los agentes.

Ante ese escenario, la Policía solicitó refuerzos. Con su llegada, añade el comunicado, fueron reducidas y detenidas un total de siete personas en unos incidentes en los que resultaron heridos leves cinco agentes. Todas las detenciones, sostiene la Delegación, se practicaron por atentado a la autoridad y lesiones.

Pese a todo, precisan las mismas fuentes, sobre las 1.30 horas todas las personas implicadas se encontraban ya en libertad. Tanto la Delegación del Gobierno como la Policía Nacional mantienen abierta la investigación sobre lo ocurrido y han trasladado el atestado a la autoridad judicial.

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Para el implicado, se trata en realidad de un caso de violencia policial. "Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, ningún ser humano es ilegal", denunció anoche Mbaye en un vídeo difundido en redes.