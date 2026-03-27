El portavoz de Vox en Torre Pacheco (Murcia) abandona el partido tras denunciar comportamientos "cuasi mafiosos" de la cúpula

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Francisco Garre, ha tramitado su baja del partido y presentará su renuncia a la vicepresidencia del Comité de Garantías tras sufrir "presiones" y percibir comportamientos que ha tildado de "cuasi mafiosos" por parte de la cúpula nacional.

Garre, abogado de profesión, solicitó de manera formal su baja como afiliado la pasada medianoche, después de la celebración del Pleno municipal en el que se hizo público que tres de los cuatro concejales de Vox en el Consistorio habían firmado un acuerdo con el PP para gobernar el municipio en coalición lo que resta de legislatura.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, el edil mantendrá su acta en el Consistorio y la portavocía del grupo municipal, aunque ha matizado que a partir de este momento figurará con la condición de independiente, "como están, por ejemplo, Hermann Tertsch en Europa y también Juan Carlos Girauta".

Esta determinación se produce tras un periodo de "quince días brutales" en los que el político murciano ha asegurado que ha recibido "intentos de amedrentamiento" después de la expulsión de José Ángel Antelo como líder provincial del partido y del grupo parlamentario en la Asamblea regional.

En este sentido, Garre ha criticado la filtración de noticias sobre presuntas irregularidades "que luego encima se desmienten" y se ha preguntado "como narices" la cúpula propuso a Antelo la portavocía nacional de Deporte y ser candidato en 2027 si realmente sospechaba de él. "Es un error tras otro", ha dicho.

Además, el concejal formalizará este viernes su dimisión como vicepresidente del Comité de Garantías de Vox a nivel nacional, uno de los cinco puestos que integran este órgano de control dedicado a velar por que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados y para que cumplan sus obligaciones estatutarias.

Garre ha hecho referencia al "estupor" que le producen las recientes "purgas" de figuras como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, personas que se han "batido el cobre" por el proyecto desde sus inicios y a las que se les ha tratado, según sus palabras, con una "chabacanería absoluta".

Asimismo, el portavoz local ha señalado la existencia de diferencias de trato por parte de la dirección entre los grupos municipales de distintas localidades, al considerar que mientras a unos se les otorga "bula" y "visibilidad" a otros "se nos oculta", a pesar de que los primeros "tienen porcentajes de voto mucho más bajos que nosotros".

Sobre las declaraciones del líder del partido, Santiago Abascal, en las que afirmó que "los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer", Garre ha insistido en que son afirmaciones "desafortunadas".

"Yo creo que nunca se puede despreciar a nadie y mucho menos a compañeros que hemos estado aquí trabajando en muchos casos de forma altruista durante muchos años porque lo hacen por el proyecto y por España", ha aseverado Garre.

Entrada en el Gobierno municipal

La ruptura coincide con el anuncio de un acuerdo de gobernabilidad en Torre Pacheco entre Vox y el PP para lo que resta de legislatura. Durante la sesión plenaria de este jueves, Garre defendió la firma de este pacto para dar "estabilidad" al municipio y sacar adelante proyectos clave como los Presupuestos de 2026.

El portavoz ha recordado que este pacto cuenta con su respaldo y el de otras dos concejalas de su mismo grupo municipal --Ana Belén Martínez y Josefa Guillén--, si bien ha dicho que desconoce si estas seguirán los mismos pasos que él y abandonarán Vox. "Eso es decisión suya, yo le explicaré lo mío y tomarán una decisión", ha dicho.

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En lo que resta de legislatura, Garre será el responsable Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías, con dedicación exclusiva al 75%; Ana Belén Martínez será edil de Política Social y Transparencia, con dedicación del 100%, y Josefa Guillén será la encargada de Sanidad y Medio Ambiente.