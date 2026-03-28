Compromís abre paso a Oltra, el PSPV lo celebra, el PPCV afea su situación judicial y Rufián la eleva a "alcaldesa"

La alegría va por barrios, o por partidos, y el paso adelante dado por Mónica Oltra para anunciar su regreso a la primera línea política no ha dejado indiferente a nadie a izquierda y derecha. Obviamente ha reaccionado Compromís, la marca por la que (a falta de futuras alianzas con otros partidos) se presentaría la exvicepresidenta al Ayuntamiento de València, pero su noticia ha ido más allá de los límites del espacio progresista y ha provocado la primera respuesta del PPCV, partido que hoy tiene la vara de mando del Cap i Casal, que ha afeado su situación procesal.

El movimiento es de tal calado que el anuncio, de carácter puramente interno, ya ha tenido impacto fuera de Compromís e incluso en el campo de quienes han de ser sus rivales electorales. Es el caso del PPCV. Su secretario general, Carlos Gil, ha asegurado que Mónica Oltra "nunca sería candidata del Partido Popular" en ningún escenario electoral "al estar a punto de celebrarse un juicio contra ella y varios miembros de su anterior gabinete por encubrimiento de abusos a una menor".

Así, pese a asegurar que no valoran decisiones de otras formaciones políticas, ha subrayado que lo que sí tienen claro "es que esto no sería posible en el PP". "En nuestro partido nunca tendría sitio", ha insistido preparando ya una campaña que acaba de ganar intensidad. "Lo mejor que puede ofrecer Compromís a Valencia es una acusada por encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor. El cambio avanza en Valencia, y ni una acusada ni una sanchista de pata negra como Bernabé podrán pararlo", ha añadido la formación en redes sociales citando el vídeo de Oltra.

Precisamente Pilar Bernabé, la aspirante del PSPV y que puede ser beneficiada y a la vez perjudicada por la candidatura de Oltra, ha indicado que es una "buena noticia para la política y para la buena política". "En un momento como este donde nadie sobra, donde sumar todas las fuerzas es fundamental, es muy buena noticia que todos los partidos y el resto de partidos de la izquierda vayan organizándose para poder tener la garantía de que ningún espacio de la izquierda se queda por cubrir", ha expresado Bernabé admitiéndose "contenta". "Estoy convencida de que todas y cada una de las personas que se sienten reconocidas en la izquierda saben que tienen un espacio asegurado", ha remarcado.

Pero antes de enfrentarse a PP y Vox en las urnas o incluso poder sumar o competir con el PSPV, Oltra deberá ser ungida como candidata de Compromís (o de la confluencia que acabe surgiendo), algo que, vista las reacciones, no será un problema. Más bien al revés. A la emoción que ha invadido Iniciativa (su partido) con el anuncio, se suma la alegría del resto de fuerzas que componen la coalición, que ya le preparan el terreno como cabeza de cartel tras rechazar que su situación procesal influya en algo.

"Muy motivados"

A esta satisfacción le ha puesto verbo la actual portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles. "Sabemos que es la mejor candidatura para recuperar la alcaldía en 2027 y lo haremos realidad con ella", ha indicado la dirigente de Més, la pata nacionalista de la coalición. Desde que se rumoreó con su regreso, Robles le había abierto la puerta. También los Verds, la vertiente ecologista de Compromís, han celebrado la noticia y se muestran "satisfechos y muy motivados" ante su decisión.

Y como se ha dicho antes, Oltra puede ser candidata de Compromís o algo más, dependiendo si hay acuerdo en las izquierdas. Y en estas su liderazgo es claro y reconocido. De ahí el "alcaldesa" con el que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha celebrado el anuncio de la exvicepresidenta. Rufián se había mojado hace meses reclamando su regreso. "Vuelve, por favor", indicó cuando el juez de instrucción archivó por segunda vez la causa en diciembre.

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Otras formaciones del espacio progresista también han mostrado su apoyo a este regreso. "Te echábamos de menos", ha escrito la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, mientras la delegación valenciana de Sumar ha calificado esta vuelta de "revulsivo para ganar el ayuntamiento" y los Comuns han considerado el anuncio de "muy buena noticia".

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