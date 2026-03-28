El primer discurso 'político' de Oltra tras su regreso: "El pueblo salva al pueblo y se salva votando"

Con una apelación directa a las "izquierdas", llamando a dar la "batalla cultural a la extrema derecha" y reclamando "volver a las plazas", Mónica Oltra ha dado un paso al frente y ha oficializado su regreso a la primera línea política. "Con cada día de silencio, ganan los malos", ha expresado la exvicepresidenta de la Generalitat y desde este sábado aspirante a la Alcaldía de València quien ha fijado algunas de las líneas discursivas de la que será su hoja de ruta para conquistar el Cap i casal.

Oltra se ha vuelto a situar ante un micrófono con el logo de su partido, Iniciativa, casi cuatro años después que aquella rueda de prensa en junio de 2022 cuando anunció su renuncia tanto en el Consell como en los cargos orgánicos de Compromís. Y si entonces dijo que se iba, en esta ocasión ha explicitado que vuelve, que regresa, y lo hace con el objetivo de conquistar la capital de la Comunitat Valenciana, hoy gobernada por PP y Vox, y para la que se celebrarán elecciones dentro de un año y dos meses.

Así, con 14 meses de campaña, la exvicepresidenta de la Generalitat ha apelado a "conseguir que las ciudades nos hagan libres" y a construir ciudades "donde la gente no quiera huir cuando tiene tres días, que no sean hostiles, sean inclusivas". "Tenemos que volver a los lugares de encuentro, la ciudad no como un espacio de circulación sino un lugar donde nos encontremos, pasar de tiktokear a toquetear", ha señalado la dirigente valencianista centrada ya en su nuevo rol local.

Con ello, la dirigente valencianista ha llamado a una campaña de proximidad y a la interpelación directa y personal con la ciudadanía, reclamando "volver a las plazas, a las calles, a tocar el timbre, a explicar y a convencer" porque, ha añadido, "en un mundo donde todo el mundo quiere vencer, hemos de volver a convencer". "Hay que levantar la mirada, ponernos de pie y dejar de apretar los dientes para morder la injusticia y asumir esa voz del pueblo que siempre hemos hecho", ha reafirmado.

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El discurso de Oltra ha estado en la línea del carrusel de intervenciones públicas que viene haciendo en los últimos meses junto a organizaciones civiles y que evidenciaban que su regreso no era una quimera, sino una posibilidad real. "Siempre he estado", dijo en noviembre a unos metros de la sala desde la que ha anunciado su vuelta oficial. Ahora, ha incidido en un discurso retomando toques del 15-M donde ha señalado: "El pueblo salva al pueblo y se salva votando".

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