Oposición a la ofensiva
España cierra su espacio aéreo a los aviones que participen en la guerra de Irán
El Gobierno da un paso más en su oposición a la ofensiva de EEUU e Israel tras vetar el uso de las sedes de Rota y Morón de la Frontera
EP
El Gobierno ha cerrado el espacio aéreo español a aquellos vuelos de aviones implicados en la guerra de Irán, bajo la llamada operación 'Furia épica' impulsada por Estados Unidos e Israel.
Según han adelantado este lunes varios medios y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, con esta restricción España no sólo prohíbe el uso de las bases militares de Rota y Morón, sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español.
Una prohibición que afecta no sólo a los despegues desde suelo nacional, sino también al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases en Reino Unido o Francia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó en su momento que el ejército norteamericano abandonase las bases militares de Rota y Morón, y del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz, como propuso entonces el senador republicano Lindsey Graham el pasado 10 de marzo.
Ante ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya afirmó que "no" contempla que Estados Unidos se retire de las bases militares españolas. "Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra", aseveró.
Por su parte, Trump ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán "tanto directa como indirectamente", al tiempo que ha asegurado que, como "muestra de respeto", Teherán dejará pasar a "20 grandes petroleros" por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.
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