España enviará otra fragata para prolongar la defensa de Chipre contra misiles iranís

La misión naval española en el Mediterráneo Oriental va a continuar con el relevo de la fragata Cristóbal Colón la próxima semana. Lo ha confirmado este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando ha comparecido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de las Cortes. La Armada ha alistado la fragata Méndez Núñez para darle continuidad a la misión, integrada en una fuerza naval multinacional enviada a la zona para cubrir a Chipre -y sus bases militares con presencia occidental- de la llegada de misiles iranís de represalia.

Ha aprovechado la titular de Defensa su paso por la Comisión Mixta para hacer un anuncio operativo con valor estratégico: España prolongará su participación en la defensa naval de Chipre. La ministra ha anunciado que la fragata Cristóbal Colón será relevada el próximo día 7 por la Méndez Núñez. Según ha asegurado Robles, esa nueva aportación naval española, integrada en el grupo de combate del portaviones francés Charles de Gaulle, seguirá allí hasta que haya un cambio de decisión europea -mayormente gala- y del gobierno de Chipre sobre las condiciones de seguridad de la zona.

Inicialmente, la Cristóbal Colón participaba en una misión europea en el Báltico, y la previsión era que permaneciera allí hasta el 14 de marzo. Pero el estallido de la guerra de Irán, con los ataques aéreos de EEUU e Israel, cambió los planes cuando el gobierno francés ordenó a su portaviones dirigirse a Chipre y el ejecutivo español decidió continuar con la misión de escolta que desarrolla la fragata en la corte del gran buque de guerra francés, junto a otra fragata italiana y otra holandesa.

Buque de guerra

La Méndez Núñez es, para el lenguaje clasificatorio de la Armada, la F-104. O sea, la que se botó antes del buque al que ahora va a sustituir. Hay un escalón tecnológico entre ellas. La Cristóbal Colón lleva integrada la versión más moderna del escudo Aegis antimisil, y la Méndez Núñez cuenta con la versión anterior.

No obstante, su radar es capaz de detectar amenazas en un radio de 500 kilómetros alrededor del buque. Su sistema de combate basado en el Aegis norteamericano puede procesar la trayectoria de hasta 90 objetivos -o misiles y aeronaves aproximándose- a la vez.

Su armamento principal se basa en los misiles Harpoon, que pueden disparar dos lanzadores cuádruples instalados en el buque. Además, cuenta con 48 celdas para salvas MK de misiles. Todos los sistemas de armas de la F-104, aun no siendo los más modernos de la Armada, sí son plenamente interoperables con los del resto de unidades de navales de la OTAN.

"Demasiados muertos"

En una cita marcada por la urgencia, Robles ha ha subrayado que España es fiel a sus aliados en el marco de los tratados y alianzas en el ordenamiento jurídico internacional, pero no a sus iniciativas unilaterales. "Con nuestros aliados, sí, siempre, en los marcos unliaterales, pero no a los dramas de las guerras que no aportan nada", ha dicho en Congreso después de resumir cómo ve el Ejecutivo la guerra de EEUU e Israel contra Irán: "Demasiados muertos, demasiada destrucción, demasiado daño en todos los ámbitos".

Tanto el grupo popular como Vox han recriminado a la ministra que el envío de fragatas en "una misión de guerra" -ha dicho el diputado popular Carlos Rojas- sin pedir la autorizacion de las cámaras.

El parlamentario popular le ha reprochado el viral episodio del vídeo en el que se ve alguien pegando una pegatina con el rostro de Pedro Sánchez en un misil supuestametne iraní: "A Pedro Sanchez le ha dado las gracias el régimen de Iraní, pero no solo, también Hezbolá, los hutíes y todos lo que siembran de terror Oriente Medio durante décadas".

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Robles ha considerado ante los parlamentarios que "la guerra de EEUU e Israel contra Irán muestra después de treinta días un escenario de intensificación, y no se registra una desescalada efectiva" . Sobre la evolución inmediata del conflicto no ha querido hacer apuestas.

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