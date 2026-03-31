Directo | Robles informa al Congreso y al Senado de las repercusiones de la guerra de Irán y el cierre del espacio aéreo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá este martes en el Congreso para informar, a petición del PP, de las repercusiones para la seguridad nacional de las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con el ataque contra Irán llevado a cabo por Estados Unidos e Israel hace justo un mes.

La comparecencia, que tendrá lugar en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional llega después de que el Gobierno haya cerrado el espacio aéreo español a los vuelos de aviones implicados en la llamada operación 'Furia épica' impulsada por Estados Unidos e Israel, tanto los que utilicen las bases militares de Rota y Morón, como los que sobrevuelen España desde Reino Unido o Francia.

Robles ya afirmó que no contempla que Estados Unidos se retire de las bases militares españolas y pidió que se respete la posición de España, que definió como "firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra".

Esta petición de comparecencia de Robles, junto a solicitud dirigida también a los ministros de Industria y Hacienda, se enmarcó en la ofensiva registrada hace dos semanas por el PP para reclamar explicaciones por la planificación estratégica y la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa en los ejercicios 2025 y 2026.

Según expuso entonces la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, el Ejecutivo tiene "nuevos compromisos de inversión que cumplir" en Seguridad y Defensa en 2026 pese a seguir con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023. En ese marco, citó el envío de la fragata Cristóbal Colón al conflicto en Irán "sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso", así como la transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el último Consejo de Ministros sin información al Parlamento.

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Los 'populares' reclaman, además, que el Gobierno detalle la capacidad industrial y tecnológica de los adjudicatarios de los 33.936 millones de euros que, según señalan, ya se han adjudicado en gasto en Seguridad y Defensa durante 2025, así como los criterios de subcontratación, los mecanismos de financiación utilizados, las partidas presupuestarias afectadas y la planificación prevista para 2026.