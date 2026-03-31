Arte
Sánchez visita la reordenación de colecciones de arte contemporáneo del Museo Reina Sofía
"Un recorrido emocionante por nuestra historia reciente, contado a través de los artistas que la vivieron", ha apuntado el jefe del Ejecutivo en la red social X
EFE
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha visitado este martes la reordenación de colecciones en el Museo Reina Sofía, plasmado en la 'Colección. Arte Contemporáneo: 1975–presente' que expone distintas visiones del arte español de los últimos 50 años.
En su cuenta de la red X, el presidente del Gobierno ha adjuntado algunas fotografías de su paseo, acompañado por el director de Museo Reina Sofía, Manuel Segade, en el que se ha interesado por la reordenación de las colecciones, concentrada en la cuarta planta del Edificio Sabatino.
Se trata de una reordenación que se lleva a cabo cinco años después de la realizada por el anterior director, Manuel Borja-Villel, en la que se exponen distintas visiones del arte español fijando como punto de partida la transición democrática española.
"Un recorrido emocionante por nuestra historia reciente, contado a través de los artistas que la vivieron. Coincidiendo, además, con la celebración de los 50 años de España en libertad", ha escrito Sánchez en la red social.
En torno a 400 obras de 244 artistas -de las 25.000 piezas que componen los fondos del museo- conforman esta reorganización y, de ellas, más de la mitad no se han expuesto nunca.
La colección incluye obras de 173 artistas españoles y de 51 nacionalidades.
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