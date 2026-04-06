El PSOE intenta 'in extremis' que se impute a Cospedal y que se juzgue al PP por aprovecharse de la Kitchen

La abogada Gloria de Pascual, que representa al PSOE en el juicio de la Kitchen que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, ha presentado ante el tribunal, en el trámite de cuestiones previas, un incidente de nulidad, cuya finalidad es "la retracción de las actuaciones" en relación a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y del empresario que fue su marido, Ignacio López del Hierro, o que se abra "una instrucción suplementaria" al considerar que han surgido "elementos probatorios nuevos", en concreto, grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que les vinculan con el caso.

Asimismo, la letrada ha reclamado a la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y a los magistrados Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló que se considere al Partido Popular partícipe a título lucrativo del supuesto espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas para que este no tirara de la manta y no reconociera la existencia de una caja B en la formación política entonces encabezada por el expresidente Mariano Rajoy.

El exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (s), ex secretario de Estado de Seguridad, sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional. / Javier Lizon / EFE

De Pascual ha argumentado que los audios en los que basa su petición de imputación se han incorporado después del auto de cierre de la instrucción y del que supuso la apertura del juicio oral, motivo por el que ahora los esgrime ante el tribunal para intentar lograr la imputación de Cospedal, pese a que esta pretensión ya se rechazó en instrucción en una decisión confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “Los referidos elementos probatorios nunca han sido valorados por la autoridad judicial”, ha argumentado refiriéndose al oficio policial que sostiene nunca se incorporó al expediente judicial.

Los audios de Villarejo

En su intervención, la letrada ha insistido en que no ha tenido acceso a esos audios para poder realizar su escrito de acusación, porque no estuvieron a disposición de las partes hasta este mismo año. Su intervención ha sido interrumpida varias veces por la presidenta Teresa Palacios, que la ha instado a que evitar leer el escrito que tenía preparado, dada la prioridad de la "oralidad" en los juicios y lo innecesario que resulta en el trámite de cuestiones previas el detalle con el que la abogada trataba de reproducir las fechas y contenido de los audios y otros elementos concretos con los que proponía la imputación de Cospedal. "La cuestión ya la ha expuesto", le ha señalado la magistrada en varias ocasiones.

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; su número dos, Francisco Martínez; el exDAO Eugenio Pino, y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, en el juicio de la Kitchen. / Pool / Pool

Ello no ha impedido que Gloria de Pascual continuara. "Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la misma, desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”, ha afirmado para señalar que en ellos consta la reunión que Cospedal mantuvo en septiembre de 2014, en su despacho en el PP, con Villarejo en la que se trataron temas como la captación del que era chófer de Bárcenas, el también acusado Sergio Ríos, a cambio de un pago de 2.000 euros al mes.

Muy dura con la abogada

Las criticas de la presidenta del tribunal a la representación del PSOE. “Perdone no es correcto que se dirija así a la Abogacía del Estado, que se sienta justo a su lado”, ha afirmado después de que la letrada calificara de “sorprendente” que no se investigaran ciertos aspectos, por los que considera que las acusaciones “ha hecho dejación de funciones”, lo que ha supuesto que en el banquillo no se sienten todos los que considera que deberían estar.

La cúpula de Interior con el Gobierno de Rajoy ya en el banquillo por el caso Kitchen / EFE

Tanto ha presionado la presidenta a la representación del PSOE, que la abogada no ha dedicado más de una hora a la exposición de sus cuestiones previas, lo que ha permitido agilizar un trámite para el que el tribunal ha previsto todas las sesiones de esta primera semana. La acusación que ejerce Podemos renunció a plantear ninguna, por lo que le llegó el turno de las defensas antes de lo previsto. Eso ha permitido que la presidenta mostrara una mayor tolerancia con las defensas. "Creo que de las veces que hemos coincidido no puede decir que no se le haya permitido hablar", le comentó al abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera.

Fernández Díaz

El primer abogado defensor en intervenir ha sido Jesús Mandri, abogado el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos relativos a la falta de conexidad de la Kitchen con el resto del caso Tándem, en el que se ha investigado los encargos al excomisario José Manuel Villarejo. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”.

"Nunca se debió incoar una pieza separada, porque nunca hubo un encargo a Cenyt", el entramado empresarial de Villarejo al que se recurrió en el resto de causas en la que se dividió la matriz, ha insistido el letrado.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) acompañado de su abogado, Jesús Mandri / Alberto Ortega / Europa Press

La segunda alegación de la defensa del exministro ha pasado por señalar que la causa ha tenido “dos años y siete meses de instrucción y ha estado en secreto total durante dos años y seis meses. Por eso solicitamos la nulidad de todos los autos, con inexistente motivación, al acordar la apertura de la causa y su secreto”, ha completado el letrado de Fernández Díaz, en referencia a que después de levantarse el secreto de la pieza Kitchen se mantuvo en reserva la relativa al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

La defensa también ha pedido la “nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral, por haberse abierto del relato fáctico de los hechos que no se incluyeron en el auto de transformación a procedimiento abreviado”, en referencia a la entrada de un falso cura a la vivienda de Luis Bárcenas que retuvo a su esposa e hijo. Los delitos que deberían ser expulsados del procedimiento, según el letrado de Fernández Díaz: coacciones, amenazas, lesiones y allanamiento de morada.

Audios controvertidos

Pedro Colina, en defensa del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, se ha sumado a las cuestiones planteadas por la defensa del exministro, como también hizo Jorge Hernansanz, en nombre del ex director operativo de la policía Eugenio Pino.

Además, Colina ha añadido que las tres conversaciones de 2013 y 2014 con Villarejo que involucran a su cliente con el operativo carecen de "espontaneidad" y en ellas solo habla el excomisario. Ha alegado que esas grabaciones fueron aportadas por el empresario imputado en el caso Leire, Javier Pérez Dolset, pero no se incluían entre la "hemeroteca" incautada en el domicilio del principal imputado, sino que solo estaban en el canal de Telegram del eurodiputado Luis Pérez, Alvise. Ello supone que tengan "cero trazabilidad", dada su "rocambolesca" inclusión en la causa, y ello supone que no reúna las características necesarias para ser prueba.

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El abogado ha recordado la sentencia del Supremo que confirmó la condena de Pino por la introducción de un pendrive de origen dudoso en el caso Pujol. "El Supremo dice que no es una prueba válida, por mucho que haya sido aportada por la policía", ha señalado para compararlo con los audios, cuya nulidad plantea: "Es una prueba irregular. Y por mucho que la aporte la policía no se convierte en una prueba válida".

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