Comisión Koldo
La mujer de Santos Cerdán presenta un informe médico para evitar comparecer en el Senado
Por segunda vez, la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, va a eludir su comparecencia en el Senado ante la comisión Koldo. En esta ocasión, según informan desde la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE, Paqui - que es como se conoce a la esposa de Cerdán- ha presentado un informe médico que plantea que su estado de salud le impide comparecer en la Cámara Alta.
"Hoy nuevamente se ha presentado un informe médico del pasado día 4 de abril de asistencia a urgencias de la Sra Muñoz en el que el facultativo médico que la asistió explicita que su estado de salud le impide su asistencia a la Comisión del Senado. Por motivos de salud evidentes y acreditados la Sra. Muñoz no podrá comparecer hoy ante la Comisión de Investigación", aseguran desde el equipo jurídico de Cerdán.
La comparecencia de Paqui Muñoz, prevista para este lunes a las 16:00 horas, era fruto de la petición registrada por el PP a comienzos de diciembre, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubriera la doble vida de Cerdán y los pagos que recibió su mujer. La intención de los populares era que Paqui compareciera en el Senado a mediados de diciembre, dos días antes que su marido, pero entonces ya presentó un informe médico para evitarlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Viernes Santo de Badajoz: horario, recorrido y mejores lugares para ver las procesiones
- ¿Por qué ha bajado tanto el caudal del Guadiana en Badajoz?
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Vendido en la avenida Carolina Coronado de Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Nos gusta nuestro barrio y queremos luchar por él', Tamara Noriega asume la presidencia vecinal de Santa Engracia
- Domingo de Resurrección en Badajoz: horarios, recorrido y mejores lugares para ver la procesión
- Todas las deducciones al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar