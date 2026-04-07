La consultora del hermano de una directiva de Forestalia evaluó expedientes de la energética de Fernando Samper para el Inaga

El papel de las consultoras externas en el desarrollo de las energías renovables en Aragón vuelve a escena. La comparecencia de Fernando Samper, presidente de Forestalia, en el Senado en el marco de la comisión de investigación del caso Koldo devuelve a estas empresas, que fueron encargadas por el Inaga para elaborar estudios y análisis sobre energías renovables ante un momento de "colapso" en el instituto ambiental, al foco de la conversación. Aunque Samper rechazó las acusaciones de vinculación entre su empresa y estas firmas, el nombre de Calidad y Estudios formó parte del interrogatorio realizado por la senadora aragonesa Rocío Dívar (PP).

La popular preguntó a Samper por Calidad y Estudios, dirigida por Federico Vicente Lozano. Este es hermano de María Vicente Lozano, directora de proyectos eólicos de Forestalia. Calidad y Estudios colaboró entre 2021 y 2023 con el Inaga, a través de varios contratos para encargarse de los estudios y análisis de futuros proyectos de renovables. En total, la empresa se encargó de analizar 121 expedientes, según la información aportada a la comisión de investigación de las renovables en las Cortes de Aragón. 113 de esos 121 trámites lograron la etiqueta de "estimatoria" o "estimatoria condicionada".

La relación con Forestalia se limita a seis proyectos desarrollados por empresas presentes en el entramado societario en torno a Fernando Samper y sus compañías de principal acción, como Fernando Sol o Infraestructuras Alba. Los proyectos La Cogullada Solar, Generación Eólica El Vedado, Renovables de Sibirana 7 SL, Renovables Cotaz SLU, Renovables Onsella SLU y Modelos Energéticos Sostenibles SL tuvieron en algún momento vinculación con el propio Samper o con algunas de sus empresas principales. Todo ello según los datos del Borme (Boletín Oficial del Registro Mercantil), en el que personas físicas o empresas del entorno de Forestalia aparecen con cargos de apoderados o administradores.

Samper negó en el Senado cualquier vinculación con las consultoras externas. Tampoco con Natural Resources, dirigida por el militante socialista Alfonso Martínez. El presidente de Forestalia, de hecho, confundió la empresa con Mediaciones Martínez, supuestamente implicada también en la trama que investiga la UCO ligada al caso Koldo.

En las Cortes de Aragón

Una conexión, la de Calidad y Estudios y Forestalia, de la que también se habló en la "fallida" comisión de investigación de las Cortes de Aragón, en la que compareció el propio Federico Vicente, que reconoció la vinculación familiar. "En nuestros trabajos de apoyo técnico, sí hemos hecho o hemos tenido que informar algún expediente relacionado con el grupo Forestalia, pero nunca en trabajos que nosotros hubiéramos desarrollado o participado en la fase de elaboración de estudios de impacto ambiental ni eran expedientes cuya DIA se resolviera en Inaga", explicó el directivo de Calidad y Estudios, que entonces defendió que los estudios eran para "tramitación ministerial", excediendo las competencias del instituto aragonés.

"Nunca hemos sido juez y parte de ninguno de los proyectos promovidos por ellos ni por ningún otra promotora", afirmó Vicente en su declaración y consideró "normal" el haber trabajado previamente con Forestalia y otros promotores porque "los criterios de solvencia" para el concurso lo exigían. La vinculación de las consultoras fue polémica porque Jesús Lobera, exdirector del Inaga, suprimió la obligación de declarar cualquier vinculación "personal" con las empresas promotoras de proyectos energéticos. "Siempre que se respeten los criterios de compatibilidad, pues al final entiendo que no debería haber problema", dijo el director de Calidad y Estudios.

Vicente Lozano aseguró entonces que había advertido al Inaga de las vinculaciones previas con Forestalia, por los trabajos realizados en algunos proyectos. Una medida que también llevó a cabo con otras firmas, como Enerland. Los informes realizados, según el directivo, "no tenían relación con expedientes" en los que anteriormente había trabajado Calidad y Estudios. Vicente Lozano insistió en varias ocasiones en que "ninguno" de los proyectos analizados fue resuelto por el Inaga ni otorgado, a nivel autonómico, la Declaración de Impacto Ambiental.

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En esa misma comparecencia, el directivo de Calidad y Estudios afirmó llevar "trabajando" con el Inaga desde 2005, en una fórmula para tener "una cierta estabilidad" y poder "mantener un equipo de gente, de profesionales y poder tener un crecimiento lo más estable posible".

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