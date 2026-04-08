Begoña Gómez acompañará a Pedro Sánchez en su viaje a China justo cuando se cumplen dos años de la investigación del juez Peinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a China en su cuarta visita anual consecutiva acompañado de su esposa, Begoña Gómez. Se trata de la primera vez que las autoridades chinas extienden la invitación a la esposa del jefe del Ejecutivo, que tendrá agenda privada en Pekín durante los tres días que durará la visita, entre los próximos 13 y 15 de abril, según fuentes de Moncloa. Al día siguiente, se cumplirán dos años desde que el juez Juan Carlos Peinado acordase abrir diligencias ante una denuncia presentada por la organización Manos Limpias.

Gómez ha acompañado al jefe del Ejecutivo en diversos viajes oficiales y, precisamente, los hitos de su caso han coincidido repetidamente durante su desarrollo. En el viaje a la India a finales de octubre de 2024, conoció la decisión del juez Peinado de ampliar la investigación para imputarle dos nuevos delitos relacionados con un software de la Universidad Complutense. Concretamente, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Cuando acompañó a Sánchez a Río de Janeiro (Brasil) para participar en la cumbre del G20, en noviembre del mismo año, el juez instructor de la causa reclamó a la policía judicial investigar sus cuentas corrientes, además de un certificado al registro civil de su acta de matrimonio con sus “anotaciones marginales”.

Otros avances relevantes en la causa han coincidido con la presencia del jefe del Ejecutivo en cumbres internacionales, como la última de la OTAN. El 25 junio de 2025, con Pedro Sánchez en La Haya (Países Bajos) para participar en la cumbre de la Alianza Atlántica donde se resistió a aumentar el gasto en defensa por encima del 2% del PIB, Peinado reclamó al Tribunal Supremo en un auto investigar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el caso Begoña Gómez. El alto tribunal lo acabó rechazando semanas después, pero entonces obligó a Sánchez a pronunciarse sobre ello en su comparecencia tras la cumbre de la OTAN.

En la delegación del Gobierno no acuden ministros, con la excepción del titular de Exteriores, José Manuel Albares, que se incorporará solamente durante la segunda jornada del viaje, la de carácter institucional. China ha elevado el rango de esta visita a alto nivel y la agenda institucional comprende una reunión con el presidente Xi Jinping y posteriormente un banquete en el Gran Palacio del Pueblo.

Sánchez tendrá una ceremonia de bienvenida, encuentro y banquete ofrecidos por el primer ministro chino, Li Qiang, con quien está previsto firmar acuerdos bilaterales en el ámbito educativo, tecnológico y sobre intercambio cultural. Asimismo, el jefe del Ejecutivo mantendrá otro encuentro con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Foco en tecnología e innovación

La vista buscará por tanto fortalecer la relación bilateral con el gigante asiático, dentro de un marco de política exterior de carácter global, donde se mira a todas las grandes potencias. Aunque se acude con una visión europeísta, para empujar una relación entre la UE y China en los mejores términos posibles, se complementa con una defensa de los intereses nacionales, sobre todo en materia de corrección del déficit comercial, que ha aumentado durante los últimos años. En este plano se busca un mejor acceso al mercado agrícola y también al industrial.

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Sánchez incluye en su agenda una visita a la sede de Xiaomi, además de un encuentro con inversores. El foco se pone así en la tecnología y la innovación para desarrollar alianzas en estos terrenos, además de garantizar el acceso a materias críticas y tierras raras que sean sensibles a las necesidades de las cadenas de suministro. Tanto en las conversaciones a nivel institucional como con las empresas se pondrá el acento en que las inversiones generen valor añadido en España, empleo local y arrastren cadenas de valor y suministros nacionales, según trasladan fuentes de Moncloa.

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