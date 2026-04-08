¿Quién va y quién no va al acto de Rufián y Montero en Barcelona sobre el frente de izquierdas?

El acto de Gabriel Rufián e Irene Montero de este jueves sobre el futuro de las izquierdas no solo tendrá interés por lo que tengan que plantear los dos protagonistas, sino también por los dirigentes políticos que decidan acudir al evento. Al fin y al cabo, lo que busca es interpelar a todos los partidos a la izquierda del PSOE para que actúen de forma coordinada para frenar el ascenso de la derecha y la extrema derecha en el próximo ciclo electoral.

Se da por descontado un lleno absoluto en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ya que las entradas disponibles (a coste cero, solo para controlar el aforo) se agotaron en minutos e incluso se ha habilitado una sala contigua para poder seguir las intervenciones en línea. Pese a esta expectación, no acudirán ni el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ni la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany. El primero ha alegado problemas de "agenda", pero su ausencia es un gesto de que el partido no comparte la apuesta de Rufián por este frente. Junqueras y la cúpula consideran que no es buena idea diluir ERC en un magma de izquierdas en un momento en el que, según diagnostican, debe lucir sus siglas.

Oriol López, Diana Riba, Elisenda Alamany y Oriol Junqueras en el congreso de ERC. / Marc Asensio Clupés

Sin embargo, la dirección de ERC quiere seguir demostrando que las relaciones con Rufián aguantan pese a las diferencias, por lo que enviará una representación. El nombre más importante será el del secretario general adjunto, Oriol López. Es el número cuatro del organigrama del partido y uno de los colaboradores más estrechos de Junqueras. La otra representante de la cúpula será una de las vicesecretarias generales, Laura Pelay. Nadie podrá decir que los representantes de la dirección serán de segunda fila.

También habrá que estar pendiente de si acuden representantes institucionales y compañeros de escaño. Según ha podido saber El Periódico, se cuenta con la asistencia de Ana Balsera, portavoz adjunta de ERC en el Parlament. Es una diputada de Santa Coloma de Gramenet, ciudad en la que Rufián se presentó como alcaldable en las municipales de 2023.

Joan Tardà, exdiputado de ERC en el Congreso, que publica el libro 'Una crónica republicana desde Madrid'. / Jordi Otix / EPC

Otra de las asistencias destacadas será la de Joan Tardà, 'padre' político y amigo de Rufián. Este exdiputado del Congreso es uno de los grandes apoyos del líder de ERC en Madrid a la hora de defender el frente de izquierdas. De hecho, en una entrevista reciente en El Periódico, explicó que él es partidario de que en Cataluña esta alianza se formalice bajo la marca 'Frente de Izquierdas de Catalunya' y que participen en él partidos como ERC, los Comuns y la CUP, así como organizaciones de la sociedad civil. Tardà acudirá junto a miembros de Àgora Republicana, la corriente interna de ERC que busca promover el debate sobre la unidad de las izquierdas en el seno del partido.

Los Comuns y Podemos

Más allá de ERC, también suscita interés si acudirán miembros de otras formaciones políticas, sobre todo las que están llamadas a formar parte de esta colaboración de las izquierdas. Los Comuns enviarán una delegación del partido con algún miembro de la dirección aún por definir. No asistirá la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau por un motivo de agenda, pese a que ha sido uno de los principales nombres que han salido en defensa del frente propuesto por Rufián. Aunque no sean protagonistas directos, la formación considera que "tiene sentido" que acudan porque llevan años insistiendo en la necesidad de consolidar confluencias de izquierdas, pese a que no ven "recorrido" a la idea de Rufián porque no tiene detrás el apoyo de ERC. Además, moderará el acto Xavier Domènech, exlíder y uno de los fundadores de los Comuns.

Imagen de archivo de Xavier Domènech y Ada Colau en el Congreso de los Diputados. / EMILIO NARANJO

El alcaldable del partido en Barcelona y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha sido otro de los dirigentes que han defendido la necesidad de que las izquierdas "cooperen" de cara a las municipales en la capital catalana. Son conscientes de que difícilmente esta propuesta cuajará, pero sí aspiran, al menos, a rehacer puentes con Podemos.

Precisamente, los morados en Cataluña, liderados por su coordinadora general, María Pozuelo, sí que se implicarán de pleno y asistirán al acto. Además, asistirán la secretaria de organización, Guayarmina Saavedra; el secretario de municipalismo, Samuel Rodríguez; la secretaria de sanidad, Susana Benlliure; el secretario de internacional, Diosdado Toledano; y concejales del partido. Podem Catalunya mantiene la intención de presentarse con papeleta propia a las elecciones municipales, con Barcelona como uno de los principales objetivos.

Ausencia de la CUP

De la CUP, en cambio, no habrá nadie. Los anticapitalistas siempre se han mostrado reacios a esta alianza progresista, ya que consideran que "la fuerza del independentismo no tiene que servir para sostener el régimen del 78". Pese a todo, hay alguna voz discordante en este espacio político. El alcalde de Girona, Lluc Salellas, es partidario de explorar una "candidatura de izquierdas independentista" en las próximas elecciones generales.

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