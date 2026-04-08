El Gobierno pide a ERC rebajar posiciones de máximos para desbloquear la carpeta del IRPF

El Gobierno vuelve a izar la “bandera del diálogo” para desbloquear la carpeta sobre la cesión del IRPF a Catalunya, lo que para ERC es una condición imprescindible para dar su apoyo tanto a los presupuestos de la Generalitat como a los del Estado. Aunque en Moncloa apuntan a que no ha habido novedades en los últimos días, sí apelan a sus interlocutores a rebajar posiciones que consideran de máximos. Buscar “puntos de encuentro”, señalaba este martes tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, para añadir que el objetivo es “siempre mejorar la vida de la ciudadanía”.

Sus líneas rojas se mantienen tras la salida del ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y apuntan a que cualquier acuerdo debe preservar el principio de la “igualdad de todos los españoles”. Algo que sería contrario a entregar “la llave de la caja”. El líder del ERC, Oriol Junqueras, consciente del rechazo a ceder íntegramente la recaudación del IRPF a Catalunya, reclamaba este martes en una entrevista en ‘RNE’ que sean los socialistas quienes muevan ficha para poner "una alternativa sobre la mesa".

La carpeta del IRPF recaerá ahora en el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, de la corriente más federalista dentro del PSOE y fajado en negociaciones bilaterales con los territorios, un perfil que le puede servir para facilitar las negociaciones con los republicanos. Montero siempre se resistió a ceder en las pretensiones de los republicanos sobre esta cuestión y en la formación de Oriol Junqueras han visto en su recambio una ventana de oportunidad para desbloquear esta carpeta.

Con un perfil más técnico, el relevo de Montero en la vicepresidencia primera, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, tampoco ha cerrado la puerta a llegar a un acuerdo en este asunto. Con todo, quien más ha trabajado hasta ahora este asunto en la mesa de negociación con ERC es el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. El que era número dos de Montero y que se mantiene en su puesto ha estado encima de las conversaciones desde el principio y se conoce esta carpeta.

Más allá de señalar que ERC debe rebajar sus pretensiones para avanzar en las conversaciones, en la dirección del PSOE se resisten a concretar pasos en esta materia en plena campaña de las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo. El discurso del agravio territorial con Catalunya es recurrente y se agita por parte del presidente de Junta de Andalucía, Juanma Montero, tanto con la financiación autonómica como con la condonación de la deuda, al pactarse ambos asuntos con ERC.

No se quieren dar más argumentos que puedan interferir en la campaña de María Jesús Montero. Por tanto, no se espera un acercamiento hasta que se cierren las urnas. Además, la cesión del IRPF genera también tensiones internas dentro del PSOE. El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llegado a amenazar con llevar a los tribunales un hipotético acuerdo por el que se traspase el 100% de la recaudación de este impuesto a Catalunya, al considerar que contraviene la ley por romper la igualdad entre territorios.

“Con luz y taquígrafos”

Una semana antes de consumarse su salida del Gobierno para centrarse en la campaña de las andaluzas, Montero abogaba, como en otros acuerdos relativos a la financiación o a la condenación de la deuda, a que cualquier salida sea extensible al resto de comunidades autónomas. Asimismo, lanzaba un mensaje para que las conversaciones sobre esta materia se desarrollasen "con luz y taquígrafos".

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Su máxima, tras encadenar meses sin avances, pasaba por un acuerdo satisfactorio para ambas partes ignorando la presión política del calendario. La posición de Montero en estas negociaciones mantendrá su influencia a pesar de salir del Consejo de Ministros, pues se mantiene como número dos del PSOE y secretaria general del partido en Andalucía. De ahí, que los socialistas ni siquiera descarten que a futuro pueda participar de alguna manera en las conversaciones. De la misma manera, en el Ejecutivo señalan que puedan incorporarse a la mesa más perfiles, además del siempre negociador del Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

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