Llorca defiende el pacto con Vox y descarta que sea un lastre para Feijóo

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha estrenado este miércoles como entrevistado en una televisión nacional, en concreto, en Antena 3 en el programa "Espejo Público" que conduce Susana Griso, quien le ha preguntado sobre el posible lastre para el PP de Feijóo de los pactos de gobierno con Vox, también sobre la gestión de la dana y Carlos Mazón, así como por el nuevo modelo de financiación, que el president no cree que se vaya a aprobar en esta legislatura a pesar de tener un ministro valenciano, Arcadi España.

Como "experto negociador" y "muñidor" del primer pacto de gobierno autonómico que se firmó en 2023 con Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, Griso le ha preguntado si ese pacto pudo perjudicar a Alberto Núñez Feijóo y resultar un lastre para su partido en las elecciones generales. Llorca ha respondido que la decisión de quien gobierna "la toman los ciudadanos" y que "nuestra obligación era buscar la gobernabilidad".Ha admitido que el pacto "exprés" con los de Abascal "generó controversia porque fue el primero que se alcanzó" aunque, a su juicio, el tiempo "nos ha dado la razón" en el acierto de pactar con la formación ultraconservadora de la que ha destacado su apoyo a la hora de aprobar el presupuesto para la reconstrucción tras la dana.

Con tres gobiernos (Castilla y León, Aragón y Extremadura) bloqueados por Vox, Llorca ha asegurado que la clave de los pactos y la estabilidad es "el sentido común". Preguntado por los consejos que daría a Guardiola o Azcona, Llorca ha explicado que el llegó en medio de una importante crisis (en alusión a la dimisión de Mazón por la gestión de la dana) y su estrategia fue "aplicar tranquilidad y sensatez para garantizar la estabilidad que necesitamos para la reconstrucción". Todo a pesar de que el de Finestrar todavía no ha conseguido sentarse con Vox para pactar sus primeros presupuestos. Un objetivo al que no renuncia, pese a reconocer el retraso porque las cuentas ya se debían haber formulado en septiembre-octubre. "Lo voy a intentar", ha dicho.

Su candidatura y el regreso de Oltra

En la entrevista, de nuevo Llorca ha sido interrogado sobre su nombramiento como president tras la dimisión de Mazón y las preferencias de Génova por la alcaldesa de València, Mª José Catalá. El president ha asegurado que no hubo maniobras por parte del PPCV para designar a un candidato y que es el presidente nacional quien nombra, de hecho "a mi me lo pidió Feijóo". Sobre quien va a ser el candidato en 2027 ha recaldado Llorca que ha dado a entender que se lo quiere ganar "a pulso". "Si las cosas siguen como van y soy un buen presidente lo demás vendrá solo". Como sea y a pesar de las encuesta a su favor, el president asegura que no pierde "un minuto en pensar en eso”

De su relación con el expresident ha dicho Llorca que "es muy cordial", aunque “en lo personal no está pasando un buen momento”. Ha insistido en que Mazón ha asumido su responsabilidad y presentado su dimisión por la dana, una tragedia en la que, según Llorca, las administraciones y organismos "no supieron prever lo que iba a pasar". "No estábamos preparados para una tragedia asi". Como lecciones aprendidas de la tragedia, Llorca ha señalado que "ahora hay más rigor a la hora de dar avisos", aunque ha abundado en la necesidad de mejorar los sistemas de avisos de la Aemet. "A veces se declaran alertas rojas y luego no pasa nada".

Sobre las medidas a tomar, ha aludido a las obras hidráulicas pendientes que hubieran evitado la tragedia. Y sobre el retraso en la reconstrucción, ha vuelto a reclamar un cambio normativo para agilizar los trámites y que los ayuntamientos, que tienen mucho dinero de los fondos del gobierno para la reconstrucción en los bancos, puedan ejecutar las obras a un mejor ritmo. "El trámite burocrático impide avanzar como tocaría", ha destacado Llorca que ha admitido que la gestión de la reconstrucción también se ha demorado por el retraso en la constitución de la comisión mixta de la dana por parte del Gobierno y no ha dudado en lanzar un dardo a la actual comisionada del Ejecutivo para la gestión de la dana, Zulima Pérez, a quien ha reprochado no asistiera a la primera reunión de trabajo de la comisión de la dana porque "prefirió ir a la investidura de Arcadi España" como nuevo ministro de Hacienda. Al respecto de la financiación, ha señalado Llorca que con un ministro valenciano "ya no hay excusas para aprobar una financiación justa" para la Comunitat Valencia, aunque ha apostillado que no cree que el nuevo modelo de financiación esté aprobado en esta legislatura por el rechazo que ha generado la decisión de Pedro Sánchez de pactar con Esquerra el modelo antes de hacerlo con los presidentes autonómicos. Además, ha insistido en que, al margen de que se aborde o no, la principal exigencia de la Comunitat Valenciana es el fondo de nivelación transitorio.

El fichaje de su pareja

Sobre el regreso de Mónica Oltra (Compromís), que ha anunciado que se presentará como candidata a la alcaldía de València, ha asegurado Llorca que "era un secreto a voces”. Dejando por delante la presunción de inocencia de Mónica Oltra en el caso que juzga la responsabilidad del departamento de la exvicepresidenta de la Generalitat en el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado el exmarido de Oltra, Llorca ha asegurado que no se pueden asumir responsabilidades políticas de forma temporal o transitoria. Y señala que la diferencia a la hora de aplicar esta misma premisa a Mazón es que Oltra va a sentarse en el banquillo mientras en el caso de Mazón, de momento, el Tribunal Superior de Justicia no ha visto indicios para investigarlo por la dana.

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Ha dado explicaciones también Llorca por el controvertido fichaje de su pareja en la Diputación de València, con el popular Vicent Mompó al frente. "Mi pareja consiguió su plaza con un procedimiento reglado y no ha tenido un trato a favor".

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