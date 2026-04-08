PP y Vox, reunidos en Zaragoza para avanzar en el pacto para el Gobierno de Aragón

Paso adelante en las negociaciones para la gobernabilidad de Aragón. Los equipos negociadores del PP y de Vox se encuentran reunidos en estos momentos en un hotel de Zaragoza con representantes del más alto nivel de ambos partidos en el marco de "acordar la gobernabilidad de la comunidad autónoma de Aragón en la presente legislatura", han expresado fuentes de Vox y del PP a través de sendos comunicados con el mismo texto.

Según han manifestado desde Vox, por parte de la formación de extrema derecha se encuentran en la reunión el portavoz en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco; la secretaria general adjunta, Montserrat Lluis; el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo; y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero. Está previsto que Nolasco, Figaredo y Quero atiendan a los medios de comunicación al término del encuentro, en torno a las 15.30 horas, a la entrada del Hotel Zentral AVE de Zaragoza.

Seguidamente, la vicepresidenta del Gobierno en funciones y portavoz del Gobierno, además de mano derecha de Azcón en el PP, Mar Vaquero atenderá a los medios al término del encuentro, en torno a las 15.45 horas en el mismo lugar. Por parte del PP, participan en la reunión el presidente de Aragón en funciones y líder del PP, Jorge Azcón, además de la propia Vaquero, el consejero de Hacienda en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, el consejero de Fomento en funciones, Octavio López, y la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela, como representante de Génova.

Un guiso "a fuego lento" acelerado

Minutos antes del anuncio de los dos partidos de las primeras declaraciones públicas respecto a la negociación por la futura DGA, la vicepresidenta en funciones del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, ha afrimado que "el guiso" del acuerdo se seguía gestando "a fuego lento", aunque seguro que "acabará bien".

Vaquero ha atendido a los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. La portavoz en funciones de la DGA ha insistido en "el plazo de dos meses" que PP y Vox tenían para el acuerdo, desde el pasado 3 de marzo. Entonces fue cuando se constituyeron las Cortes, con la popular María Navarro como presidenta de la Cámara autonómica, en una jornada en la que las dos derechas no exhibieron sintonía.

La número dos del Gobierno autonómico ha señalado que el pacto se está trabajando "con mucha mesura, cariño y teniendo en cuenta la necesidad de llegar a un buen acuerdo". Para Vaquero "el objetivo fundamental" es alcanzar "los mejores acuerdos".

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"Tenemos todavía tiempo y vamos a dedicárselo para que sea en beneficio de la calidad, de la eficacia de ese acuerdo y del interés de todos los aragoneses", ha añadido la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia, quien por otra parte ha comentado que el 23 de Abril, Día de Aragón, se celebrará como todos los años "independientemente de que haya o no un Gobierno constituido" para la legislatura entrante. "Lo celebraremos con todo el rigor y la festividad que merece este día para todos los aragoneses".