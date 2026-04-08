El tribunal considera lícita la grabación de Villarejo que evidencia que la cúpula de Interior conocía la Kitchen: "¿Al cocinero quién le paga?"

Los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló acordaron este martes mantener como elemento de prueba la grabación clave que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo el 22 de agosto de 2014 al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 'número dos' del ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, que evidencia que la cúpula de Interior estaba al tanto de la denominada Operación Kitchen, que pretendía impedir que el tesorero del PP Luis Bárcenas tirara de la manta y reconociera la existencia de una caja 'b' en el seno de la formación política durante la presidencia de Mariano Rajoy.

La relevancia del audio de 22 de agosto de 2014, cuyo contenido fue adelantado por EL PERIÓDICO, estriba en que el secretario de Estado Francisco Martínez pregunta al comisario Villarejo "de manera espontánea", según calificó el fiscal César de Rivas Verdes en el juicio: "¿Y al cocinero quién le paga?". Y el ex mando policial contesta: "Le pago yo, pero me hago pasar por Tomás, por Tomy", resaltó el representante del Ministerio Público, que después destacó que en otros audios aprehendidos se puede confirmar que el ex mando policial "se identifica con el nombre de Tomás".

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz / José Luis Roca / EPC

Las pesquisas desarrolladas por los agentes de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han logrado determinar que Villarejo denominaba "cocinero" a Sergio Ríos, chófer de Luis Bárcenas, y que fue contratado con fondos reservados para tratar de arrebatar al extesorero del PP la documentación que pudiera ser perjudicial para la formación conservadora.

Agendas de Villarejo

La grabación de agosto de 2014 "se confirma en una de las anotaciones que Villarejo realizó en sus diarios a través de la fecha correspondiente", explicó el fiscal, quien también recalcó que esta conversación "no se grabó en el seno de una investigación en la que participase como comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Insisto, no actúa el acusado como autoridad que estuviera investigando ningún tipo de delito". Después De Rivas Verdes insistió en que los archivos de audio "no se entregan a la Dirección Adjunta Operativa, no se entregan al Cuerpo Nacional de Policía para ser incorporados a ninguna investigación, sino que el acusado los conserva en su poder".

Marcelino Martín Blas, antiguo responsable de Asuntos Internos y Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y número dos del exministro del Interior. / José Luis Roca / EPC

El tribunal ha admitido la validez de este y el resto de audios señalados por la Fiscalía al no constar que fueran aportados o encontrados de una forma ilegal. No obstante, la presidenta, Teresa Palacios, ha advertido de que se comprobará "su fiabilidad, su veracidad y se tendrá también que contrastar con otros medios de prueba para ver la relevancia y la trascendencia que se da en cuanto a la valoración de la prueba", ha completado la magistrada.

El fiscal del juicio César de Rivas Verdes defendió, tras reclamar las defensas de los procesados que los audios no fueran tenidos en cuenta en el juicio, que tanto la grabación de agosto de 2014 como las otras 12 aportadas son "una prueba plenamente lícita, válida, obtenida sin vulnerar derechos fundamentales y que debe ser sometida a contradicción en el acto del plenario y valorada junto con el resto de la prueba por el tribunal a la hora de dictar sentencia".

Un segundo audio

Otro de los audios cuya validez ha confirmado el tribunal tiene fecha de 14 de marzo de 2014: "Se ve que se trata de manifestaciones espontáneas. En el inicio de la conversación se alude a una documentación, que la investigación ha podido comprobar que era la intervenida en los registros practicados en los domicilios del acusado", destacó el fiscal, quien afirmó después que esta prueba también viene reflejada "en las agendas de Villarejo con expresa referencia a la entrega de documentación el 14 de marzo del año 2014".

El comisario jubilado José Manuel Villarejo / José Luis Roca / EPC

Al aceptar como prueba las grabaciones, algunas de las cuales fueron entregadas por el empresario Javier Pérez Dolset a los agentes de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el tribunal se ha visto compelido a admitir la petición del abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, de que el socio de la exmilitante del PSOE Leire Díez declare como testigo en el juicio.

Nuevos correos admitidos

El tribunal también ha admitido nuevas pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción, como por ejemplo un informe de la Unidad de Asuntos Internos que afirma que Villarejo identificaba al secretario de Estado de Seguridad en sus agendas con el apelativo de "Chisco": "Es una cuestión relevante para los hechos objeto de enjuiciamiento, como digo, por cuanto se refiere a la identificación del acusado", defendió el fiscal De Rivas.

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En el mismo sentido, han incorporado al juicio un correo electrónico interceptado por los agentes de Asuntos Internos, de fecha 23 de marzo de 2015, en el que Villarejo dice al entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino: "Hay novedades con el tema cocinero. Como mañana estás fuera, el miércoles pasaré a verte para informarte". Para el fiscal "esas novedades referidas al tema del cocinero aluden al acusado Sergio Ríos, que era así conocido cuando era manejado por los acusados para que obtuviera, para que facilitara información y documentación sobre Luis Bárcenas".

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