Los "buenos ojos" de Teresa Palacios con Villarejo, que también grabó a la presidenta del tribunal de Kitchen contando chistes

Las dos primeras sesiones del juicio del caso Kitchen, en el que se han sentado en el banquillo de los acusados todos los procesados de la cúpula del Ministerio del Interior -con la excepción relevante del comisario jubilado José Manuel Villarejo- no solo han servido para que el tribunal ordene la vista oral, sino que también ha permitido que viejos amigos y enemigos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se vuelvan a ver las caras, aunque en este caso en un foro que ninguno de los presentes habría querido acudir: la sede de la Audiencia Nacional en el municipio madrileño de San Fernando de Henares.

Y en esas dos intensas jornadas destacó la sintonía que han mantenido los imputados entre ellos, especialmente si se recuerda que Villarejo mantuvo un enfrentamiento con el comisario principal y ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, en lo que la prensa llamó 'guerra de comisarios'. Por eso, llamó la atención que el comisario jubilado ayudara en la sesión del miércoles a ponerse la toga al letrado Antonio Alberca, que ejerce la defensa de Martín-Blas, quien por su parte departió con su exjefe en la Policía, el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, que fue condenado a un año de prisión por el falso pendrive del caso Pujol.

La magistrada Teresa Palacios (c) durante el juicio de Kitchen / EL PERIÓDICO

Los procesados no solo compartieron 'banquillo', sino que durante los recesos acudieron todos a tomar un café al restaurante San Blas, el más cercano a la sede de la Audiencia Nacional, situada en un polígono empresarial de San Fernando de Henares, muy lejos del 'glamour' de la sede principal, ubicada entre la exclusiva Calle de Génova y la Plaza de París, en la que también se ubica el Tribunal Supremo, órgano judicial en el que se juzga desde el martes al exministro socialista José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

Otra de las peticiones que aceptó el tribunal fue la realizada por el letrado Antonio Alberca, que defiende al comisario principal Martín-Blas. Advertido de que Villarejo no presenciará el juicio desde el banquillo, porque es licenciado en Derecho y está colegiado como abogado en Madrid, reclamó que su cliente pudiera, por "igualdad de armas", seguir el juicio sentado junto a él. Palacios, aunque no muy partidaria de esta petición, abrió la mano para autorizarlo cuando hubiera espacio: "En esta sala no veríamos inconveniente, pero cuando vayamos a la otra sede, en Génova, allí lo vemos inviable por la propia distribución", advirtió Palacios, quien afirmó que una de las salas "es más pequeña todavía, ahí hay que entrar de canto", bromeó, para después concluir: "Haremos lo posible para que puedan estar cerca de ellos".

No acudirán al juicio

Sin embargo, y pese a este reencuentro de antiguos compañeros del Cuerpo, en el que el menos participativo fue el exministro Jorge Fernández Díaz, cuya mayor jerarquía le situaba muy por encima de los comisarios e inspectores imputados, varias de las defensas, entre ellos la del exministro del Interior y la de su ex 'número dos' Francisco Martínez, reclamaron a la presidenta del tribunal la dispensa para no acudir a algunas de las sesiones del juicio por motivos laborales, en el caso de Martínez, o por vivir en Barcelona, en el de Fernández Díaz. Esta reclamación no gustó a Palacios, quien lamentó que en muchos de los juicios acaban acudiendo a la vista oral solo los magistrados y los abogados de los procesados.

Juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Otro de los que reclamó poder ausentarse de algunas sesiones del juicio fue el propio Villarejo, cuyo abogado, Antonio García Cabrera, lo justificó por problemas de salud de su cliente, en concreto por sufrir dolores de espalda. "Es que tengo muchas revisiones", explicó Villarejo tras ponerse de pie justo al lado de su letrado. Sin embargo, fue interrumpido por Palacios, quien puso en duda la justificación del comisario: "Ya sabe usted que le digo que yo a usted le encuentro por fuera bien", dijo la magistrada, ante lo que Villarejo respondió: "Eso es que me mira con buenos ojos"; una reacción que levantó una leve y respetuosa sonrisa de algunos de los presentes, entre ellos del letrado García Cabrera.

Precisamente una sonrisa fue lo que consiguió la propia presidenta del tribunal hace casi dos décadas a los comensales que participaron en un homenaje con motivo de su cumpleaños, y que fue "inmortalizado" por Villarejo. Y entre las personas que acudieron al mismo se encontraba el propio comisario que, como ahora se sabe, grababa todos los eventos que podrían ser de su interés, por lo que en palabras de Pedro Colina, abogado de Francisco Martínez, llegó a disponer de "una hemeroteca" de audios.

Villarejo conversa con Teresa Palacios durante el juicio en presencia de su abogado, Antonio García Cabrera / EL PERIÓDICO

Villarejo también grabó a Palacios

Hace casi veinte años la magistrada Teresa Palacios, que redactará la sentencia de la Kitchen, se disponía a celebrar su cumpleaños en un restaurante de Madrid con varios colegas de la judicatura y fiscales. Pero en ese encuentro, que en todo momento se mantuvo dentro de la racionalidad, se coló el comisario José Manuel Villarejo, quien no perdió la oportunidad de inmortalizar la reunión, en la que también participaron, entre otros, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la fiscal Dolores Delgado y el también juez Fernando Andreu, quien ahora forma parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En la grabación, que se extiende a lo largo de más de tres horas, a Palacios se le escucha de una forma casi inaudible, lo que significa que Villarejo se sentó lejos de la magistrada, quien es felicitada por su aniversario y que intercambia opiniones con Baltasar Garzón, quien entonces era titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El propio comisario Villarejo grabó el encuentro que tuvo lugar en 2007. Sin embargo, de las palabras de Palacios no se generó ninguna controversia, lo que ha frenado al comisario jubilado a pedir su recusación en los diferentes juicios y, por tanto, tampoco en el de Kitchen..

Un par de chistes

En concreto, la ponente de la sentencia se atrevió en la celebración de su aniversario a contar un par de chistes, muy cortos e inteligentes, que arrancaron la sonrisa de los presentes, pese a que ella había iniciado sus palabras considerando que uno de ellos "era muy malo": "¿Me da leche?, dice una persona, a lo que el tendero contesta: ¿Será por favor?". "Oiga, perdone, ¿me da leche por favor?". Pero el tendero reiteró: "Será buenos días", y la clienta contestó: "Oiga, perdone, buenos días, ¿me da leche por favor?". "¿Pascual?", preguntó de nuevo el tendero, ante lo que la clienta continuó: "Oiga, perdone, Pascual, ¿me da leche?".

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Y ya en ese momento, en el que todos los presentes se reían, Teresa Palacios alude a otra magistrada, "Clara Bayarri" con quien solía bromear con un chiste, que contó a los presentes: "Manolo, ¿qué hora es? Las doce. ¿Y tú que tal? Pues haberme preguntado un rato antes...", afirmó, provocando de nuevo las risas en el restaurante. Una década después esta magistrada preside el tribunal que juzga, entre otros, a quien accionó la grabadora el día de su cumpleaños: el comisario Villarejo.

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