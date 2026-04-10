Abascal arranca la precampaña andaluza de Vox en Málaga ridiculizando al presidente: "Juanma Moruno"

Con juegos de palabras como "Juanma Moruno" o descalificativos como "las niñas de la curva de Podemos", haciendo referencia a Irene Montero e Ione Belarra, ha arrancado esta tarde en Málaga la precampaña de Vox de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. Santiago Abascal ha estrenado su gira política por Andalucía intentando ridiculizar a sus adversarios.

La ultraderecha se juega en los próximos comicios el que podría ser su primer gobierno de coalición en Andalucía. Y lo saben. Han llegado a Málaga con fuerza y con un mitin más parecido a los que se celebran durante la propia campaña. Vox no ha dejado de repetir una misma frase durante la hora y media de encuentro: "La ola de sentido común va a llegar a Andalucía".

Gavira, el hombre de confianza de Abascal

El líder de Vox ha depositado todas sus esperanzas en Manuel Gavira, el hombre al que Abascal "dejaría las llaves de su casa", "de su coche" y "al cuidado de sus hijos". Un candidato a San Telmo que, insiste, ha apoyado todas sus decisiones "sin rechistar" y que ha estado presente en los momentos difíciles, "los acertados y desacertados".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto a Manuel Gavira, candidato de Vox a las elecciones andaluzas / Álex Zea / LMA

Manuel Gavira ha prometido a sus "compatriotas" que su presencia en el gobierno de la Junta aportaría "control" y "fiscalización" a la "estabilidad" que viene mencionando desde hace tiempo Juanma Moreno y que Vox traduce como "comodidad". Abascal confía en que Gavira "no defraudará" a los andaluces porque él "todavía no se ha defraudado a sí mismo".

María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta y ex ministra de Hacienda, no ha quedado exenta de dardos por parte de Gavira: "Montero fue consejera del caso de corrupción más grande que ha habido en Andalucía, fue la consejera de los EREs, y es la ministra de Hacienda de los puteros".

Una "España para los españoles"

Vox ha dejado claras sus pretensiones políticas en Andalucía, pero no sorprenden. Sus alegaciones suenan a las mismas que partido viene reivindicando desde su fundación en 2013: "Prioridad para los españoles", "ni un solo mena o inmigrante ilegal", "acabar con las mamarrachadas ideológicas que se dicen en los colegios" y, entre otras, el campo andaluz, la vivienda o la sanidad.

Ni rastro de Aragón, Castilla y León o Extremadura

Santiago Abascal ha confesado que "se prepara algo" que decir sobre todas las ciudades que frecuenta, pero que lo suyo con Andalucía es diferente. El líder de Vox ha recordado que su "primera victoria" fue en el sur y pide por ello el voto a los suyos: "No se olviden que la contribución de Vox hizo que fuera posible el cambio de siglas en Andalucía. Solo de siglas, porque el Partido Popular está haciendo las mismas políticas que el Partido Socialista".

Vox no ha centralizado su conversación en torno a Andalucía, sino a España. Su objetivo está claro: llegar a Moncloa. Aun así, los de Abascal –él incluido– no han dedicado ni un segundo a hablar de las negociaciones con el PP en Aragón, Castilla y León y Extremadura, comunidades autónomas donde se juegan un gobierno.