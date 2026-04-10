Mazón recurre ante la Audiencia para personarse en la causa de la dana o que se anulen las diligencias contra él

Como era de esperar, la defensa del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recurrirá hoy la decisión de la jueza de la dana de denegarle la personación en la causa que investiga la gestión de la catástrofe. El letrado del exjefe del Consell, Ignacio Gally, impugnará el auto de la instructora ante la Audiencia Provincial para conseguir que Mazón pueda formar parte del procedimiento bajo una figura que se considera como 'preinvestigado', una vez el TSJCV descartó que hubiera indicios para imputarlo. El recurso del extitular del Consell que se presentará reclama formar parte del procedimiento para poder ejercer su derecho a la defensa. De lo contrario, pide que se anulen las diligencias practicadas hasta la fecha que pueden afectarle.

La defensa considera una "anomalía procesal" que la jueza elevara exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) antes de que acabara la exposición. Arguye, en ese sentido, que supone una alteración del criterio procesal que habían manifestado todos los tribunales, incluido el de Catarroja, y que ha dado lugar a una situación singular: por un lado, el TSJ se ha pronunciado de forma clara en relación con la inexistencia de responsabilidad penal del señor Mazón; pero, por otro, permanecen vivas en el procedimiento todas las diligencias practicadas en primera instancia con incidencia sobre su posición. Diligencias que, insiste la defensa, nada impide que puedan ser utilizadas nuevamente en el futuro para intentar elevar una segunda exposición razonada.

Por otra parte, el recurso sostiene que esa forma de proceder ha generado una situación de "seria indefensión" desde el punto de vista procesal porque, señala, se han practicado diligencias que afectan a Mazón sin que éste haya podido intervenir en ellas en condiciones de defensa. Por ejemplo, la citación de miembros de su equipo de comunicación una vez elevada ya la exposición razonada. La defensa entiende que esta circunstancia no puede considerarse irrelevante mientras la propia dinámica de la instrucción deje abierta la posibilidad de nuevas valoraciones o de futuras decisiones sustentadas, en todo o en parte, en ese mismo material instructor.

Así, prosigue, más allá de las declaraciones formales del TSJCV que ha rechazado la responsabilidad penal por el momento, considera que el procedimiento sigue proyectándose sobre el expresident. Así lo evidenciarían, según la defensa, diligencias orientadas a esclarecer qué información recibió, con quién habló, qué comunicaciones mantuvo o cuál pudo ser su intervención en la secuencia de los hechos. Entre ellas se mencionan la declaración de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, para que informara sobre los datos que manejaba el señor Mazón en un momento concreto, la solicitud de conversaciones y comunicaciones con él por parte de distintos testigos y la propia prórroga de la instrucción, que el abogado considera "interesada" para avanzar en actuaciones vinculadas a su entorno inmediato. Desde la perspectiva del recurso, esta continuidad material de la actividad instructora es "incompatible" con negarle simultáneamente la posibilidad de personarse y ejercer su defensa.

Así, además de sostener que no existe responsabilidad penal alguna de Mazón, el recurso concluye que solo caben dos soluciones: dejar sin efecto todas aquellas diligencias de investigación que le afecten o le hayan afectado y su mantenimiento como condición de testigo o, en caso contrario, si esas diligencias se mantienen vivas o pueden ser utilizadas nuevamente en el futuro, permitir su personación en calidad de 'preinvestigado' para que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa frente a unas diligencias, argumenta, que no pueden seguir produciéndose a sus espaldas.

La instructora Nuria Ruiz Tobarra denegó la pasada semana las pretensiones del extitular del Consell y consideró que la figura de 'preinvestigado' solo "sería aplicable si en el presente momento existieran indicios contra el aforado", algo que ya quedó descartado por el alto tribunal valenciano. Por ello, sostuvo que "solo podría ser parte el Sr. Mazón, en este momento procesal, en el caso de que pretendiera reconocer un hecho delictivo, y dicho extremo no se afirma en su escrito en el que solicita su personación como parte". Una decisión que, aunque allana el camino del expresident en la causa porque dificulta un futura imputación, el letrado que le representa ya había anunciado que recurriría.

Cabe recordar que, de personarse bajo esta figura de 'preinvestigado', Mazón contaría con las garantías que tiene un investigado sin estarlo formalmente. Esto es, por ejemplo, acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia. Pero quizá lo más valioso sería tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente.

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En cualquier caso, lo que puede conseguir el todavía diputado del PP es tiempo. La Audiencia no es tan diligente en la resolución de recursos, por lo que el movimiento puede demorar su comparecencia ante la magistrada, que ya había acordado su declaración como testigo pero todavía sin fecha. Pero además, si la Audiencia acepta la personación con esta figura de 'preinvestigado', la magistrada tendría que dar acceso de todo el sumario a la defensa de Mazón, y con ello un tiempo prudencial para analizarla.

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