Sánchez urge la creación de un ejército europeo común “mañana mismo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado como prioridad para la UE en el actual contexto geopolítico reforzar su política exterior de seguridad y defensa común. Para ello ha urgido a impulsar un ejército europeo común. "Ya, mañana mismo", enfatizó durante la clausura este viernes del European Pulse Forum en Barcelona, un debate que ha reunido a políticos y empresarios para discutir sobre el futuro de Europa.

España se sitúa precisamente entre los países más favorables a reforzar la defensa común europea: el 77,3% de la población respalda la creación de un ejército europeo, aunque al mismo tiempo rechaza recuperar el servicio militar o civil obligatorio, lo que convierte al país en el único de los analizados donde esa opción no logra respaldo mayoritario. Así lo refleja una encuesta elaborada por Politico Europe y la consultora beBartlet, basada en 6.698 entrevistas realizadas en seis países europeos: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Bélgica.

"Estamos listos", subrayó el jefe del Ejecutivo para señalar que esta decisión no es una opción, sino una obligación. Las potencias medidas, argumentó, solo tendrían una forma de hacerse valer: "construir defensa común y asumir juntos nuestras vulnerabilidades y debilidades para que otros no las utilicen contra nosotros". Una reflexión que lanzó tras remarcar que tanto la OTAN como el sistema económico abierto son dos pilares que "ahora están fuertemente cuestionados y Europa debe adaptarse".

Para llevar a cabo este objetivo entre los Veintisiete ha señalado como deberes la necesidad de intensificar el crecimiento y combinarlo con el refuerzo del "pilar social". Todo ello, de cara a impulsar una UE "más integrada, más soberana, que decida por sí misma y no tenga esa dependencia de terceros actores, sino voz propia en el ámbito internacional". Una autonomía estratégica que calificó de indispensable para "supervivencia" política, económica y social de Europa.

Desde un marcado discurso europeísta y apelando a no caer en el marco de las “fuerzas reaccionarias” que abogan por el repliegue, el jefe del Ejecutivo ha reclamado “coraje” en Bruselas para intensificar sus principios. Esto es, para que "recupere y refuerce su lugar en el mundo" en un contexto de tensiones.

El papel de la UE

“La UE se asienta sobre los cimientos más sólidos de prosperidad, estabilidad e integración que ha conocido la historia”, señaló para enumerar que “tenemos los recursos, las instituciones, el talento y los valores; nos falta atrevernos e imaginar hasta dónde podemos llegar juntos”. España defiende así en Bruselas, “la ambición del europeísmo para que Europa refuerce su lugar en el mundo desde la ambición y la valentía”.

Poco antes de la intervención del presidente del Gobierno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Acuerdo de asociación con Israel

Sánchez no hizo referencia a este hecho, pero sí aprovechó su intervención para reiterar la petición de España de suspender el acuerdo de asociación con Israel por violar varios de sus artículos, fundamentalmente los relacionados con el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario.

El Foro, organizado por POLITICO & beBartlet en CosmoCaixa Barcelona, tiene como objetivo acercar la conversación institucional europea a las preocupaciones ciudadanas y, para ello, ha tomado como base una encuesta paneuropea elaborada en seis Estados miembros que representan cerca de dos tercios de la población de la Unión Europea.

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En esta cita se han reunido más de 40 ponentes de perfil europeo e internacional, entre los que figuran la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; el ex primer ministro italiano Enrico Letta; la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat; el embajador de la misión de Ucrania ante la UE, Vsevolod Chentsov, además del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

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