Javier Vendrell Camacho

Juan Carlos I: "Mi principal éxito fue reconciliar a España consigo misma"

Visiblemente emocionado, con dificultad para caminar, pero arropado por sus hijas, Elena y Cristina, y su nieto Froilán, este sábado el rey emérito Juan Carlos I recogió en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación', que ha escrito junto a la autora francesa, Laurence Debray. Más información