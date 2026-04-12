Las 153 anotaciones de Villarejo que detallan al tribunal de Kitchen la actuación de la cúpula policial contra Bárcenas

No están imputados todos los que aparecen en las agendas de José Manuel Villarejo, pero todos los nombres de los que están acusados en el caso Kitchen sí se pueden leer en las anotaciones del comisario jubilado sobre esta operación parapolicial (excepto el del comisario principal Marcelino Martín-Blas). Esta redacción ha recopilado en 43 folios las 153 anotaciones que realizó el comisario jubilado a lo largo de su intervención contra el entonces tesorero del PP Luis Bárcenas, quien con el asesoramiento del letrado Javier Gómez de Liaño, se aprestaba en 2013 a reconocer la existencia de una caja 'b' en el partido, unos hechos que finalmente confirmó el Tribunal Supremo.

Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera, Andrés Gomez Gordo, Sergio Ríos, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano. Abajo, Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, Manuel García-Castellón y María Dolores de Cospedal / EFE

La primera de las anotaciones que señalan a uno de los principales investigados tuvo lugar el 6 de diciembre de 2012. Villarejo escribió "Chisco': Insiste en que todo va pa' lante. Le pido que se aclaren porque sigo viendo a 'Losad' muy flojo y a 'Cosi' [Ignacio Cosidó] totalmente al margen". Precisamente, el tribunal de Kitchen ha aportado al juicio un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que confirma que cuando Villarejo señala a una persona a la que denomina 'Chisco' se refiere al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

En cuanto a 'Losad', el inspector de la Gürtel Manuel Morocho aseguró en una declaración que el comisario José García Losada, que nunca ha estado imputado por estos hechos, llegó a reprocharle que no se dejaba aconsejar.

El extesorero del PP Luis Bárcenas. / EFE

Llama la atención las veces en las que Villarejo identifica al abogado Javier Iglesias, quien llegó a entrevistarse con Luis Bárcenas cuando este último estaba en prisión provisional por orden del juez del caso Gürtel, Pablo Ruz. La nota más elocuente es la escrita el 1 de julio de 2013, en la que el comisario redacta: "Instrucciones para visita a LB en talego".

La instrucción desarrollada por el juez Manuel García Castellón también descartó cualquier responsabilidad penal de este letrado, quien ha defendido que mantuvo este encuentro en su calidad de abogado de uno de los imputados. Sin embargo, el extesorero del PP llegó a decir que se sintió presionado en ese encuentro. Unos días antes, el 20 de junio de 2013, Villarejo atribuyó en su manuscrito al comisario José Luis Olivera, que sí está acusado, una conversación en relación a "datos sobre LB (Iglesias)".

Mariano Rajoy, testigo

El 2 de julio de 2017 el Villarejo escribe que dio a "Chisco un toque sobre posible cita de LB con IGLES. Queda en que hablará con MINIST". En esa fecha el titular de Interior y superior jerárquico de Francisco Martínez era Jorge Fernández Díaz, otro de los acusados por el supuesto acoso a Bárcenas. El que fuera ministro de Interior siempre ha negado cualquier implicación en el caso, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha visto indicios suficientes para sentarle en el banquillo de los acusados.

Y el 6 de julio de 2013, siempre según las agendas de Villarejo, "Chisco le dijo que "el MIN. habló con RAJ. y todo es OK". Precisamente, el expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy podrá aclarar como testigo sí como escribió el comisario dio, como máximo responsable del PP, su aprobación a la reunión en prisión entre el abogado Javier Iglesias y Bárcenas.

Los acusados de la Kitchen, excepto el comisario José Manuel Villarejo / Pool / Pool

El encuentro con el extesorero del PP tuvo lugar el 8 de julio de 2013: "Al final se celebró la reunión". Y el 11 de julio "Chisco" alude a un "Plan contra LB. Intervención de comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo". El 17 de julio de 2013 otro de los que no han sido acusados, aunque en este caso por problemas de salud, el comisario Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' o como aparece en las agencias 'Big', le comunica que está "pendiente del conductor de LB", en alusión al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, a quien después captaron como fuente y al que habrían abonado unos 2.000 euros mensuales con fondos reservados.

En este punto del relato manuscrito de Villarejo aparece el ahora comisario Andrés Gómez Gordo, que fue cargo en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, y que conocía al conductor del extesorero del PP. En varias anotaciones se constata que "Chisco" está al tanto del "contacto con el chófer de LB", unos apuntes que se confirman en el audio clave que ha admitido el tribunal de Kitchen, de 22 de agosto de 2014, en el que Francisco Martínez pregunta al comisario jubilado: "¿Al cocinero quien le paga?", en alusión a Sergio Ríos, identificado por Villarejo también con el apelativo de "Chef", y que denominó la operación parapolicial contra Bárcenas como "Kitchen" [cocina en inglés].

Cospedal no está acusada

En 2013 y 2014 se acumulan decenas de anotaciones que aluden a varios de los investigados, pero también a otras personas, como es el caso de la ex secretaria general de PP María Dolores de Cospedal y su entonces pareja Ignacio López del Hierro, cuyos indicios delictivos detectados por el juez instrucción Manuel García Castellón no fueron suficientes para acusarles.

El tribunal compuesto por los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló rechazaron el pasado martes el último intento de la abogada del PSOE Gloria de Pascual de implicar a esta expolítica en Kitchen.

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La magistrada Teresa Palacios (c) durante el juicio de Kitchen / EL PERIÓDICO

Precisamente, este lunes se retoman las sesiones de la vista oral en la que se juzga al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su 'número dos' Francisco Martínez por la presunta intimidación a Luis Bárcenas. Pretendían, según las acusaciones, que el extesorero del PP no reconociera la existencia de una caja 'b' en la formación política entonces encabezada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. En concreto, está prevista la declaración de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que investigaron el caso Kitchen.

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