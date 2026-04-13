Lucía Feijoo Viera

La exmujer de Koldo no se reconoce en los mensajes sobre las 'chistorras'

La expareja de Koldo García, Patricia Úriz, ha declarado este lunes como testigo del “caso mascarillas” en el Supremo, que Ferraz siempre reembolsaba “en efectivo” los gastos que generaban Ábalos o Koldo, pero sólo se devolvía el dinero de gastos justificados con tickets porque el PSOE era “muy rígido” en el control. También asegura que no reconoce los whatsapp intervenidos por la UCO en los que se habla de “chistorras”, “lechugas” o “soles” en referencia a dinero. Úriz ha declarado sin exposición pública de su rostro ante las cámaras para garantizar su intimidad y sólo ha respondido a las preguntas de su abogada. Según ha manifestado, una parte importante del dinero hallado en su domicilio era de su propiedad y Koldo ignoraba que estuviera allí. Además, asegura que realizaba diversas gestiones para Ábalos como “comprar el tabaco, le llevaba la ropa a la tintorería, billetes de tren para la familia…”. Otras de las declaraciones que han llamado la atención es que se refería en ocasiones a Carolina, la mujer de Ábalos como "puta 1". Más información