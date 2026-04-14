Feijóo: "A Sánchez le ha durado la euforia por la separación de poderes en Hungría lo que se ha tardado en procesar a su esposa"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presidió este martes la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado en la sala Ernest Lluch de la Cámara Baja. El líder de la oposición volvió a celebrar el triunfo del candidato opositor húngaro, Peter Magyar, en las elecciones del pasado domingo, e ironizó sobre los parabienes del PSOE "y el resto de la izquierda radical" sobre la derrota de Viktor Orbán. "Si encima esos grupos de la izquierda sacan cero diputados, no se puede pedir más para empezar la semana", aseveró, fuertemente ovacionado al inicio del discurso ante los suyos, en la sala Ernest Lluch del Congreso, la más grande de las que albergan sesiones de comisiones parlamentarias u otros actos.

"A Sánchez le ha durado la euforia por la separación de poderes en Hungría lo que la Justicia ha tardado en procesar a su esposa", afirmó Feijóo, en referencia a las palabras del presidente del Gobierno desde China, donde volvió a arremeter contra el juez Juan Carlos Peinado, tras el auto de procesamiento contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos relacionados con la corrupción conocido este lunes.

Pero Feijóo no se quedó solo en los dardos a la izquierda en relación a las elecciones en Hungría, sino que reflexionó así sobre el resultado: "Es algo más que la victoria de una ideología. Es algo más profundo. Es también la derrota de una forma de entender la política y de una forma de entender el ejercicio del poder". Según el diagnóstico del ex presidente de la Xunta de Galicia, la situación en Hungría es equiparable a la de España, y por eso, como ya hiciera el lunes la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, no dudó en definir a Sánchez como "el Orbán del sur". Un aserto en el que profundizó así: "De lo que verdaderamente la gente está harta es de la tensión permanente, del deterioro de las instituciones y de la decadencia que se está extendiendo por Europa".

Para Feijóo, la tarea del PP es llevar a cabo "lo que piden la mayoría de los españoles", que según sus palabras no sería otra cosa que "liberar a Europa del Orban del sur". Algo a lo que se comprometió solemnemente: "Lo vamos a hacer. La vamos a liberar".

El mapa de situación que dibujó para trazar ese paralelismo entre las realidades española y húngara pasa, según expresó, por "deterioros constantes de los contrapesos institucionales"; por la "personalización del poder"; por un "deterioro de los servicios públicos"; por "el conflicto permanente como herramienta política"; el "coqueteo con terceros países al margen de Europa e incluso, a veces, contra Europa" y, en definitiva, por "un Estado que no funciona".

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"Tras la salida de Orbán, es el momento de la salida de Sánchez del Gobierno de España", remató su intervención.

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