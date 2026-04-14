Lucía Feijoo Viera

Feijóo: "A Sánchez le ha durado la euforia por la separación de poderes en Hungría lo que se ha tardado en procesar a su esposa"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presidió este martes la reunión de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado en la sala Ernest Lluch de la Cámara Baja. El líder de la oposición volvió a celebrar el triunfo del candidato opositor húngaro, Peter Magyar, en las elecciones del pasado domingo, e ironizó sobre los parabienes del PSOE "y el resto de la izquierda radical" sobre la derrota de Viktor Orbán. "Si encima esos grupos de la izquierda sacan cero diputados, no se puede pedir más para empezar la semana", aseveró, fuertemente ovacionado al inicio del discurso ante los suyos, en la sala Ernest Lluch del Congreso, la más grande de las que albergan sesiones de comisiones parlamentarias u otros actos. Más información