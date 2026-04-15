Cosidó rechaza haber ordenado la Kitchen: "Mi relación con Villarejo no era de confianza"

El ex director general de la Policía y exsenador del PP Ignacio Cosidó ha rechazado haber ordenado la Kitchen al clan policial: "Mi relación con Villarejo no era una relación de confianza y en ningún caso me hubiera aparecido adecuado", ha contestado este excargo del PP, al que José Manuel Villarejo llegó a situar en sus diarios "completamente al margen" de la operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Durante su declaración como testigo en la quinta jornada del juicio por este caso, Cosidó ha negado incluso haber oído los términos "cocinero" o "Kitchen" en relación con operación policial alguna, ya que su conocimiento sobre la misma la obtuvo principalmente de las noticias surgidas de la investigación en la Audiencia Nacional. En todo momento ha incidido en que todas las investigaciones de carácter judicial, como era la relacionada con el caso Gürtel, las desconocía en sus detalles por estar bajo el control de jueces y fiscales: "Los funcionarios policiales tienen el deber de guardar secreto", ha defendido.

La Audiencia Nacional juzga la sustracción en 2012 y 2013 información al extesorero del PP que pudiera perjudicar al expresidente del Gobierno de Mariano Rajoy y a su partido por parte de un grupo de agentes de la Policía con conocimiento de la cúpula del Ministerio del Interior.

Saludo protocolario con Villarejo

Durante su intervención, el ex mando policial ha completado, a preguntas del fiscal, que solo ha "encontrado una vez al señor Villarejo", en lo que fue "un saludo exclusivamente protocolario" en enero de 2012 cuando tomó posesión del cargo de director general de la Policía.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha tenido que cortar a la abogada de la acusación que ejerce el PSOE, Gloria de Pascual, cuando ésta inquirió al testigo sobre una cita en los diarios de Villarejo, adelantada por este periódico, en el que éste señalaba que el propio Cosidó manifestaba que Cospedal "estaba politizando la Policía". "Un testigo viene como prueba de la acusación contra quienes tienen esa condición, no contra terceros que no están acusados, usted tiene que moverse en ese marco", ha señalado.

Ignacio Cosidó, Manuel García Castellón y María Dolores de Cospedal / AGENCIAS / ARCHIVO

En todo caso, el testigo ha negado conocer esa cita de Villarejo y se ha limitado a señalar que una de las líneas que trató de impulsar durante su mandato "fue la máxima profesionalidad en la Policía Judicial". La relación con Cospedal fue, según su testimonio, "escasa" si bien se reunió en ocasiones con ella como subsecretaria en Interior para tratar temas presupuestarios o de personal, pues estas eran sus competencias.

También a preguntas de la acusación popular ejercida por el PSOE, el exdirector general de la Policía ha negado que hubiera sido él el encargado de nombrar a los comisarios generales, porque "el director general nombra hasta un determinado nivel", si bien sí ha reconocido haber nombrado al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. Su relevo fue cosa del DAO y él lo entendió como que era positivo realizar relevos en los puestos.

Marcelino Martín Blas, antiguo responsable de Asuntos Internos. Juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Precisamente, al ser interpelado por el letrado Antonio Alberca, que ejerce la defensa de Martín-Blas, Cosidó ha reconocido que fue alertado por este comisario principal del patrimonio del comisario jubilado: "Es verdad que en algunas ocasiones el señor Martín-Blas que habló del enriquecimiento del señor Villarejo", ha especificado, para después completar que el ex jefe de Asuntos Internos inició las investigaciones Nicolay, Warma y Emperador en la que aparecía el presunto cabecilla del clan policial.

También ha reconocido Cosidó que despachaba de forma periódica con el ministro Fernández Díaz y que la relación con este y con el DAO Eugenio Pino fue siempre "de carácter profesional y de normalidad". Sí conoció los problemas de Villarejo con otros comisarios --aunque desconocía si ello trascendió al Ministerio-- y que se le abrió un expediente disciplinario por un problema de "atentado contra el honor" que tuvo con otro mando policial, Jaime Barrado.

Agendas de Villarejo

En sus agendas, el comisario jubilado acusa a "COSI" de seguir "puenteando a todos y señalando a M.D. como culpable de la politización de la poli (como el PSOE)". La que fuera 'número dos' del PP María Dolores de Cospedal no fue finalmente acusada por el instructor Manuel García Castellón. Sin embargo, Villarejo señaló a Cosidó en 2021 en la comisión de investigación que se desarrolló en el Congreso sobre Kitchen como una de las personas que le había encargado la operación parapolicial contra Bárcenas. Pero García Castellón tampoco vio indicios suficientes para acusarle.

Alberto Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera, Andrés Gomez Gordo, Sergio Ríos, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano. Abajo, Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, Manuel García-Castellón y María Dolores de Cospedal / EP

Tampoco sabía del chófer

A las preguntas de la defensa de Fernández Díaz, el exsecretario general de la Policía ha respondido que, pese a tener una reunión semanal con el DAO Pino y otros mandos policiales, su "posición" era la de "interferir lo menos posible sobre operaciones policiales".

Tampoco llegó a saber si Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas contactado por la policía política para espiarle, era un confidente policial: "Si hay una batería especialmente reservada era en materia de confidentes, no sabía que había una persona en el marco de esa operación". Tampoco realizó una investigación interna sobre lo sucedido a pesar de que las primeras investigaciones judiciales sobre la Kitchen fueron en 2015 y él permaneció en el cargo hasta 2016 porque, según su testimonio, "pretendía tener algo más sólido antes de poner en marcha cualquier información reservada".

Comisario de Información

El segundo testigo de esta quinta sesión del juicio de Kitchen ha sido el exjefe de la Comisaría General de Información (CGI) de la época Enrique Barón, quien ha negado haber sabido que se llevaron a cabo seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y que conoció todo este asunto cuando comenzó a publicarse en la prensa. También ha reconocido que, en algunas ocasiones, el entonces comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, alias El Gordo, le había pedido apoyo operativo, pero ello no ocurrió con la denominada operación Kitchen.

"El nombre de Kitchen y cocinero y todo esto lo conocí por los periódicos, por la información policial y la comisión del Congeso", ha zanjado Enrique Barón.

Sobre los contactos de García Castaño con Eugenio Pino, el DAO, señala que el primero no tendría por qué informar de nada al segundo, pero que a veces veía que iba a verle y el exjefe de la UCAO le decía, "hombre, es que me llama para tomar café". "Pero que despachase con él para puentearme a mí, que no digo que eso se haya producido, eso no me parece ortodoxo", ha lamentado a preguntas del fiscal.

"Libres de servicio"

Sobre lo que dijo en su día durante la instrucción de que era imposible emplear a 70 funcionarios al operativo Kitchen de forma exclusiva, Barón ha puntualizado este miércoles que después ha visto que algunos de esos agentes estaban "libres de servicio".

A preguntas del defensor del exministro del PP, Barón ha señalado que el hecho de que se emplearan agentes para la operación parapolicial no perjudicó a los servicios que él manejaba, como eran de la lucha antiterrorista.

"Un colaborador"

En el turno de la defensa del ex secretario de Seguridad Francisco Martínez, el que fuera jefe de la Comisaría de Información de la Policía ha rechazado que se precisara el permiso del 'número dos' del Ministerio para la captación y financiación de confidentes. "Si a mí me dice el secretario de Estado que le identifique a un colaborador le diría que no, vulnera hasta el sentido común, aunque sí podía figurar como pago a colaboradores fijos o ocasionales", ha manifestado.

"Permitame que me sonría", ha respondido ante la pregunta de si se daban al secretario de Estado informaciones sobre las operaciones, para añadir que se hablaba de "generalidades" pero no de detalles, por cuestión operativa y también legal, puesto que muchas operaciones son secretas y "sólo se debe reportar a los jueces". El día de la operación en sí, ha añadido no obstante, mandaba un WhatsApp del tipo "esta noche hay un operación yihadista con detenciones en la ciudad de Barcelona", por ejemplo.

Suscríbete para seguir leyendo