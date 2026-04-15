Directo | España se estrena en el Congreso reivindicando el modelo de financiación pactado con ERC: "No hay respuesta razonable a decir que no"

Arcadi España ha tenido un estreno cómodo en el Congreso. El nuevo ministro de Hacienda, sucesor de María Jesús Montero, ha enfrentado este miércoles su primera sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja y, sorprendentemente, se ha librado de las preguntas de los partidos de la oposición, PP y Vox. Han sido Compromís y EH Bildu los primeros en cuestionar a España, dándole la oportunidad de debutar con cierta tranquilidad. El ministro ha aprovechado la oportunidad para reivindicar la gestión del Ejecutivo y poner en valor el acuerdo alcanzado con ERC para un nuevo modelo de financiación autonómica: "No hay respuesta razonable a por qué decir que no".

Por si aún no era consciente de que la financiación autonómica es una de las grandes tareas pendientes que Montero le dejó sobre la mesa, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha dado la bienvenida a España, su paisano, para recordarle después que a los valencianos se les "ha acabado la paciencia" ante el actual sistema. "Aportamos como si fuéramos ricos mientras somos pobres. Seguimos arrastrando una injusticia histórica", le ha espetado.

España, con la tranquilidad de una pregunta que era más que esperable y ante el tono amable de Ibáñez, ha puesto en valor la "liquidez sin precedentes" que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas. Después, ha recordado que se está tramitando un proyecto de ley para la quita de deuda autonómica y que hay un nuevo modelo de financiación acordado. "Es más trasparente, más solidario y ninguna comunidad autónoma pierde", ha recalcado.

"Nadie puede entender que se rechace de plano esta propuesta. [...] Ahora es tiempo del diálogo, del acuerdo, de sacar adelante una reforma que es buena para el país, para las comunidades autónomas y, sobre todo, los ciudadanos", ha insistido. Más escueto ha sido a la pregunta del diputado de EH Bildu Oskar Matute sobre impulsar de nuevo un impuesto a las grandes energéticas. "Somos conscientes de las posiciones que cada formación tiene y de las dificultades que ello supone", ha dicho, en referencia al 'no' ya anunciado de PNV o Junts a este tipo de medidas.

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Tono bronco

El resto de la sesión no ha sido igual de calmada. Una vez más, el apagón de abril de 2025 o el accidente de Adamuz (Córdoba) han copado gran parte del debate. También la crítica del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de intentar procesar por cuatro delitos a Begoña Gómez. "Usted me pide que yo vea una injusticia y no haga nada para remediarlo, que me calle, que baje la cabeza. eso, ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia lo podrán hacer, pero yo no", le ha dicho a la portavoz del PP Ester Muñoz, que le ha afeado sus reproches al juez.

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