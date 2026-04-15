El vicepresidente del Congreso reconoce que temió que el diputado de Vox le "agrediera" y lo compara al golpe de Tejero

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, ha asegurado que temió ser "agredido" por el diputado de Vox José María Sánchez García, que en la tarde de este martes subió a la tribuna en la que se encuentran los miembros de la Mesa del Congreso para increparle por no atender sus quejas sobre unos insultos que había recibido por parte de otro parlamentario de ERC. "Desgraciadamente, nos viene a la cabeza la subida al estrado, mucho más dramática, que puso en jaque a la democracia española", ha dicho Gómez de Celis, recordando el golpe de Estado de Antonio Tejero.

"No escuchaba muy bien al diputado. Lo que pensaba era por donde me iba a terminar agrediendo físicamente. Sí tenía claro que en todo momento iba a mantener la calma e iba a disponer que se fuera y se marchara del hemiciclo", ha explicado Gómez de Celis en los pasillos del Congreso. Así, tras tres llamadas al orden, le expulsó del pleno y Sánchez García no podrá participar en la sesión de esta semana, pero el vicepresidente también ha apuntado que la Mesa del Congreso debatirá otras posibles sanciones. El reglamento del Congreso, en su artículo 106, plantea que a todo aquel que promueva "desorden grave con su conducta de obra o de palabra" podrá ser suspendido en su condición de diputado por un plazo de "hasta un mes".

La subida del diputado de Vox a la tribuna de la Mesa del Congreso es, ciertamente, algo inédito desde que entraran los guardias civiles golpistas el 23 de febrero de 1981. "La reflexión debe ser democrática, de agresión a la democracia española", ha continuado Gómez de Celis que, aunque ha dicho que nadie tiene que ver en gravedad con lo vivido en el golpe de Estado, los protagonistas sí "tienen la misma ideología, y es la de perturbar la democracia, enfrentar a las sociedades, romper climas entre los españoles que deben ser climas de convivencia".

Espectáculo "bochornoso"

No ha sido el único que ha hecho esta reflexión. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha dicho que lo vivido en la tarde de este martes "sólo ha pasado dos veces en la historia reciente: una con Tejero y otra con este diputado". Así, ha dicho que esto "no se puede permitir" y que es necesario que se tomen medidas para "coartar este tipo de acciones" y evitar que la escalada verbal "se convierta también en este tipo de violencia". En este sentido ha pedido una sanción "contundente".

Con más gracia se lo ha tomado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Le agradezco que no asalte mi escaño con violencia y me grite a 10 centímetros de mi cara como hacen algunos diputados de su grupo. Gracias por no sobrepasar esos límites que ayer vimos en un espectáculo bochornoso de un diputado de su grupo", le ha espetado a la portavoz de Vox, Pepa Millán, durante la sesión de control al Gobierno. "Fascismo puro", ha resumido el ministro

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La única referencia que ha hecho la propia Millán al incidente del martes es que quien se "equivocó" fue la presidencia del Congreso al no escuchar a Sánchez García.

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