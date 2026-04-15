Martínez Nieto (Vox): "Tenemos el deber de combatir incluso con violencia la aberración moral del aborto y la eutanasia"
Nueva polémica vinculada a Vox en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia. La verborrea del diputado Antonio Martínez Nieto ensombreció el debate de la moción del PP que exigía al Gobierno de España una ley de cuidados paliativos, que no salió adelante. Más información
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