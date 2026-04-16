La esposa de Santos Cerdán rechaza declarar en el Senado alegando que su marido está siendo investigado

Francisca Muñoz, esposa del exdirigente socialista Santos Cerdán, se ha negado a declarar este jueves en la comisión del Senado sobre el caso Koldo porque, según ha argumentado, su marido está investigado en un procedimiento penal por los mismos hechos que «aparentemente» son objeto de la comisión.

Al comienzo de la comparecencia, tras las primeras preguntas de la senadora de UPN María Caballero, Muñoz ha dicho, en una declaración leída, que acudía al Senado por estar obligada a ello y ha asegurado que carece de información relativa a lo que analiza la comisión de la Cámara Alta.

Tras dejar claro que se iba acoger a la dispensa de declarar por estar su marido investigado judicialmente, ha pedido al presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, poder abandonar la sala «dado su «estado de salud», pero este se lo ha denegado.

A partir de entonces, apenas ha levantado la vista del móvil, solo para protestar cuando una senadora ha recordado el apelativo de «la Paqui», con el que se refirió a ella uno de los presuntos implicados en la trama en la que está investigado quien fuera ex secretario de Organización del PSOE, o cuando ha sido tachada de «cobarde» por el PP.

Al concluir la sesión, el presidente de la Comisión le ha reprochado su «descortesía» al haber llegado tarde a la sala y su falta de educación por no atender a las preguntas de los senadores, subrayado el «respeto» que merece la Cámara.

Muñoz ha acudido al Senado tras haber eludido la comparecencia en las dos ocasiones anteriores en que fue citada -alegando motivos de salud- para aclarar por qué su nombre figura en un informe de la Guardia Civil aportado al juez que investiga la trama del caso Koldo.

Finalmente ha comparecido este jueves, pero la sesión ha comenzado con retraso ya que ha querido entrar acompañada de más de una persona, algo no permitido por el reglamento.

Ante la negativa a contestar, en línea con la actitud de la mayoría de las personas citadas en la comisión y que están siendo investigadas por la justicia, la comparecencia se ha convertido en una sucesión de preguntas sin respuesta.

La mayoría centradas en los pagos de la empresa Servinabar a la pareja Cerdán-Muñoz, los gastos de estos pagados presuntamente por la trama y su relación, tanto profesional como de amistad, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con su mujer, Begoña Gómez.

Relación de Cerdán con el comisionista Víctor de Aldama

La senadora de UPN, María Caballero le ha interrogado también sobre la relación de Cerdán con el comisionista Víctor de Aldama, un supuesto pago de este de 15.000 euros al exdirigente socialista por «el cupo vasco», sobre su influencia en el Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos o sobre su papel en las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Al referirse Caballero a unos mensajes localizados por la Guardia Civil entre Antxón Alonso -socio de Cerdán en Servinabar- y su mujer, Karmele Atutxa, en la que él se refería a Muñoz como «la Paqui» y aseguraba que la conocían «todas las vendedoras del Corte Inglés», Muñoz ha apartado por primera vez la mirada del móvil y ha subrayado que ese no era su nombre.

«Yo soy Francisca Muñoz Cano (…) es despectivo y clasista ¿vale? Que quede claro», ha declarado.

El PSOE, ni una pregunta

El PSOE ha declinado interrogarla, pero su portavoz, Carmen Torralba, ha coincidido en el «tufillo clasista y machista» que a su juicio tiene llamar «la Paqui» a la compareciente, como había hecho el PP, y ha acusado de nuevo a ese partido de poner el Senado a su servicio y de convertir la comisión en una causa general contra el Gobierno y el PSOE, olvidando que su objetivo primero era investigar los contratos de la pandemia.

Francisca Muñoz también ha chocado con la senadora del PP Ana Beltrán, quien la ha llamado «cobarde» por su silencio. La compareciente le ha recriminado el «insulto» y la popular finalmente lo ha retirado.

Beltrán le ha afeado además estar mirando el móvil durante sus preguntas, «jugando al candy crush, comprando en el Corte Inglés, o en Instagram», ante lo que Muñoz ha espetado que puede hacer «lo que quiera», también «respirar».

Tras ese intercambio, otra ronda de preguntas sin respuestas, en las que la senadora popular ha repasado los gastos de la pareja, el alquiler de la casa de Madrid supuestamente pagados por Servinabar, los contratos de distintos miembros de la familia con empresas vinculadas a la presunta trama criminal e incluso las reformas que ha hecho en su casa de Milagro (Navarra).

«Podría ser partícipe a titulo lucrativo, pero parece que lo sabía todo y se aprovechó», ha concluido Beltrán.

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«Cuando el dinero no es de uno, qué fácil y qué gustazo es el gastarlo. ¿Saben cuanto pagan los españoles de impuestos para que usted viva como vivió a tutiplén? Le tenía que dar vergüenza», ha coincido la senadora de Vox, Paloma Gómez.