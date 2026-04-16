El exjefe de antiterrorismo revela en el juicio de Kitchen que el clan de Villarejo cobró fondos reservados "al margen" del conducto oficial

El que fuera jefe de la Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Enrique Barón reveló este miércoles en el juicio de la operación Kitchen contra la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy que uno de los cabecillas del clan policial, el ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' o 'Big', percibió "al margen" del conducto oficial fondos reservados. Así lo ha explicado en su declaración como testigo este alto mando policial, quien respondió de esta forma al mostrarle la Abogacía del Estado un recibí de 8.000 euros cobrado por su subalterno. Este dinero procedía de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) encabezada por Eugenio Pino, uno de los diez acusados en la vista oral que tiene lugar en la Audiencia Nacional en Madrid.

"Fíjese lo que dice arriba: he recibido de la Dirección Adjunta Aperativa. Esa cantidad yo no la conocía. Eso es una cosa que tendrá que explicar este señor [Enrique García Castaño] o quien se lo pagara [Eugenio Pino]. Pero eso está al margen de los fondos que yo reglamentariamente y mensualmente recibía. Eso no tiene nada que ver con la Comisaría General de Información (CGI)", dijo el exjefe de la Unidad policial que lucha contra el terrorismo.

Enrique Barón, excomisario. Juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Barón hizo esta reflexión al ser interpelado en la quinta sesión del juicio del caso Kitchen sobre si un comisarío que dependía de él, en concreto García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) --integrada en la CGI-- podía percibir estos fondos saltándose a su jefe: "El que firmaba el visto bueno de todos esos fondos era yo", respondió el alto mando policial, quien rechazó que El Gordo pudiera reclamar directamente los fondos reservados: "Yo creo que exactamente eso no es así", respondió.

Cumplen un protocolo

Después, el testigo especificó que él distribuía los fondos "entre las necesidades que tenía cada una de las unidades". Además, prosiguió, los responsables de las mismas "también cumplían un protocolo que viene en una orden comunicada que creo que es del año 95, que establece que hay que justificar a qué se destinan esos fondos, por operaciones, por colaboradores, por una serie de gastos funcionales, en inteligencia o en investigaciones", dijo. La acusación contra García Castaño fue finalmente archivada por sus graves problemas de salud. Sin embargo, fue detenido en 2017 junto a Villarejo por integrar un presunto "clan policial mafioso", como lo denominó de forma expresa la Fiscalía Anticorrupción, y que los investigadores consideraban un "tándem" de comisarios, que finalmente dio nombre al caso.

Pantallazo de una de las peticiones de fondos reservados de Enrique García Castaño a la Dirección Adjunta Operativa / EL PERIÓDICO

Tras finalizar la declaración de Barón fue el turno del también testigo Mariano Hervás, jefe de la brigada de Técnicas Operativas de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional en 2013, cuyo jefe directo era García Castaño. Este comisario admitió que realizaron vigilancias a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, un trabajo que atribuyó a una "orden" directa de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el órgano de máxima autoridad operativa en el cuerpo, entonces liderada por Eugenio Pino, otro de los acusados.

Eugenio Pino, excomisario, a la llegada a la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio a los Pujol. / José Luis Roca

Hervás explicó que tuvo conocimiento de las vigilancias en julio de 2013, después de regresar de unas vacaciones, cuando se encontró "un servicio" policial en Madrid relacionado con seguimientos. Según su relato, fue García Castaño quien le trasladó que era "un servicio rutinario" que consistía en "seguir" a Bárcenas y a su mujer. Sin embargo, este operativo duró pocos días, pues prefirió buscar a "un narcoterrorista colombiano" que residía en España.

Finalmente otro testigo, el comisario Francisco González, que en 2013 era el jefe del Área Especial de Seguimientos, declaró que García Castaño le "confesó" que Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, "colaboraba con el dispositivo" de seguimientos, según informa Europa Press.

Dos notarios

Este jueves está previsto que continúe el juicio del caso Kitchen con el interrogatorio de varios policías, así como de varios periodistas que publicaron informaciones sobre la operación parapolicial. También está prevista la declaración de los notarios que protocolizaron en 2019 los mensajes que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz envió a su número dos mientras se llevaba a cabo la intervención contra Bárcenas.

Sergio Ríos, exchofer de Bárcenas. Juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Precisamente, el inspector jefe de Asuntos Internos que investigó la Kitchen, Gonzalo Fraga, calificó en su declaración como "significativos" los datos que aparecen en los SMS" que envió el 13 de julio de 2013 el exministro a Francisco Martínez, porque las referencias que Fernández Díaz hizo sobre el exchófer de Bárcenas, el confidente policial Sergio Ríos, coincidían temporalmente "con la captación real" en 2013 y lo anotado en las agendas o diarios de Villarejo, y sin que pudiera conocerlo por las agendas de Villarejo, que se intervinieron en 2020.

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