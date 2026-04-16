Feijóo condena al diputado de Vox expulsado del Congreso: "Es evidente que no podemos compartir su actitud"

Cuarenta y ocho horas después de la expulsión del pleno del Congreso de los Diputados del parlamentario de Vox José María Sánchez García, que se encaramó a la tribuna de la Presidencia para protestar ante el vicepresidente de la Cámara Caja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por los insultos de un diputado de ERC, Alberto Núñez Feijóo ha condenado lo sucedido.

"Es evidente que nosotros no podemos compartir, en ningún caso, cuál ha sido la actitud del diputado de Vox. Es evidente, no hay que profundizar mucho en este asunto", contestó a los medios de comunicación este jueves el líder del Partido Popular (PP) tras participar en un foro donde acusó a Pedro Sánchez de estar atentando contra los principios de la Unión Europea (UE) por el plan de regularización de inmigrantes aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. "Cualquier tipo de incidencia de diputados que falten al decoro de la Cámara siempre la vamos a condenar y la condenamos. Hay multitud de hechos, lamentablemente, en los que se falta al decoro de la Cámara. Todos, incluido este, no tienen, en ningún caso, ni el respaldo ni la comprensión del Partido Popular", remató.

Sin querer detenerse mucho en el incidente con el miembro del grupo de los de Santiago Abascal, el presidente del PP pasó casi sin solución de continuidad a reiterar su crítica a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, a la que volvió a acusar de estar bloqueando una serie de iniciativas y propuestas aprobadas esta legislatura en el Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. "La Mesa del Congreso de los Diputados está bloqueando, constantemente, las leyes que se aprueban en la otra cámara, en el Senado. Y esto es especialmente grave", sentenció al respecto.

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El miércoles por la mañana, después del incidente en el pleno del martes, Feijóo evitó la cuestión ante los medios que le preguntaron en el mismo pasillo del Palacio de las Cortes contiguo al hemiciclo. Aunque ya entonces miembros del Grupo Popular mostraban en privado su perplejidad por el comportamiento del diputado por Alicante, quien en muchas ocasiones ha tenido polémicas con la bancada popular y se ha referido a ella en términos despectivos, ya desde la pasada legislatura, cuando Cuca Gamarra ejercía de portavoz de su grupo, lo que luego hicieron Miguel Tellado y ahora Ester Muñoz.

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