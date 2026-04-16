La imputación por prevaricación que cambia la suerte de Jácome tras años de denuncias y absoluciones en Ourense

La judicialización de la vida política que Gonzalo Pérez Jácome practicó durante sus años en la oposición, a través de un discurso público airado y antisistema, e impulsando denuncias sobre supuestas corruptelas en la ciudad de Ourense –causas cerradas con sobreseimientos o absoluciones–, se ha vuelto en su contra desde que él es el alcalde. Pero el tono es diferente. El Jácome regidor, en el poder desde 2019 –aupado por el PP cuando representaba a la tercera fuerza política; triunfante en 2023, con DO como primer partido en votos–, no resistiría el nivel de exigencia del Jácome concejal de antaño, crítico e intransigente hacia sus predecesores, con su televisión privada, Auria TV, como un altavoz irreverente de la indignación. Fue un adelantado del populismo actual, capaz de atraer el voto de castigo, pero sin atisbo como opositor de puntualizaciones con las conductas de otros que se aplica a sí mismo, desde que las investigaciones y las críticas lo apuntan a él.

"Sorprendido me hallo", manifestó este martes en las redes sociales tras ser imputado por presunta prevaricación, por compaginar sus ingresos públicos y privados sin haber solicitado la compatibilidad al pleno, y a sabiendas, según el magistrado instructor, de la "injusticia" que suponía, así como del "grave daño" y "perjuicio" para las arcas públicas. El alcalde es, consigo, mucho más comprensivo de lo que se mostraba con sus rivales políticos cuando ejercía contra ellos de ariete, con un estilo de oposición descarnado. "De todas las acusaciones gravísimas que me han achacado en el pasado, todas archivadas, ahora resulta que quieren juzgarme por no pedir permiso al pleno del Ayuntamiento para tener una tele (innecesario). De momento apelaremos para que la Audiencia revoque este auto. Sobran los motivos para sobreseer el proceso ya, sin necesidad de esperar a juicio", sostiene tras la imputación.

Francisco Rodríguez, Agustín Fernández (ambos del PSdeG) y Jesús Vázquez (PP), alcaldes que lo precedieron en el cargo, sufrieron las duras intervenciones de Jácome. También el expresidente de la Diputación de Ourense, el actual senador Manuel Baltar, con el que pasó de una enemistad declarada a una alianza de mutua conveniencia. Tras años acumulando denuncias ante la Fiscalía y los juzgados, de las que ha salido indemne, está más cerca que nunca –a expensas del recurso– de la posibilidad de ser juzgado por presunta corrupción. Pero Jácome, que no duda en criticar a los funcionarios o a los periodistas, que bloquea en las redes sociales con asiduidad a sus haters, no varía su postura de que la tacha, cuando existe, es siempre de los otros. Frente a las peticiones de responsabilidades y explicaciones por parte de toda la oposición –los socialistas exigen incluso su dimisión–, él mantiene su postura.

"La historia de hoy la hemos visto mil veces: acusaciones sin base que quedan en nada", reitera el alcalde de Ourense, en una publicación en sus redes sociales de este miércoles. Con una fotografía que muestra las portadas de los tres periódicos principales de Ourense, Jácome reproduce, una vez más, su tesis: "¿Qué dirán cuando después se zanje el tema, al revés de lo que publican hoy? Son los 15 minutos de gloria, que decía Andy Warhol. Alegrías de medios de comunicación y de haters, que yo pronostico y resumo así: de victoria en victoria hasta la derrota final", finaliza.

Su futuro, en manos de la Audiencia Provincial

"Hoy volví a prestar declaración por la enésima denuncia sin base contra mí", dijo el regidor tras declarar en la causa por presunta prevaricación. El magistrado no comparte esa visión y atribuye al alcalde un presunto delito continuado, por el hecho de compatibilizar su salario público, con dedicación exclusiva, y los beneficios de sus actividades privadas, fundamentalmente de su televisión, Auria TV. No pidió autorización a la corporación "a pesar de tener obligación legal de hacerlo, y a sabiendas de la ilegalidad que supone y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que, en caso de no serle concedida la compatibilidad, no tendría derecho a cobrar", subraya Leonardo Álvarez, el juez que ha analizado estos hechos y que da por concluida la instrucción. Con la anunciada decisión de recurrir, serán los magistrados de la Audiencia Provincial los que determinen si Jácome se sienta en el banquillo. Si la causa llega a juicio, también será ante dicha instancia.

Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense, tras declarar por estos hechos el pasado mes de febrero. / Roi Cruz

A un año de las elecciones municipales, nunca ha sentido tan cerca la amenaza de una acusación que lo enfrentará a posibles peticiones de inhabilitación para empleo y cargo público de entre 9 y 15 años de duración. Hasta el momento acumula amplia experiencia en sortear las causas abiertas en la justicia. Las denuncias contra el regidor de Ourense, procedentes en su mayoría de enemigos actuales que, otrora, integraban su círculo de confianza, se han saldado de manera favorable para Jácome, un coleccionista de absoluciones.

Histórico de casos

Hace una semana, el mismo magistrado que lo ha imputado por prevaricación decidió sobreseer la causa contra él por la supuesta compra con fondos públicos de cámaras para su televisión privada. Poco después de convertirse en alcalde, Jácome fue absuelto de un delito leve de coacciones por un incidente con un policía local (también exonerado), tras denuncias cruzadas sobre un supuesto intento de atropello a Jácome, cuando aún era concejal y afeó al agente que aparcase mal con su coche particular, y un acoso por parte del político, según el municipal.

En 2022, el regidor salió absuelto de una denuncia por presunta malversación, una causa que derivó de la acusación de antiguos compañeros de partido sobre supuestas irregularidades en la gestión de los fondos públicos y las cuentas de Democracia Ourensana. La crisis de los díscolos desató un terremoto político, quebró el grupo y también rompió el primero de los dos acuerdos entre Jácome y el PP en los últimos años. "Todo esto era un montaje de falsas acusaciones con un único objetivo: derrocar al alcalde de Ourense", definió Jácome tras la exculpación.

En 2023, resultó absuelto de un presunto delito leve de maltrato de obra por el que fue juzgado, tras propinar un empujón a una sindicalista, en mayo de 2022, que gritó a corta distancia con un megáfono. En 2024, la Fiscalía archivó las diligencias de investigación penal tramitadas tras una denuncia del PSOE, por una presunta prevaricación en relación a las obras de humanización e instalación de las rampas mecánicas en la calle Concordia. "Todas las denuncias contra mí, sin base, se archivan; la oposición solo busca dañar electoralmente", valoraba el regidor entonces.

Los audios

Las últimas elecciones municipales estuvieron marcadas por la difusión de varios audios en los que Jácome aludía a supuestas corruptelas y mordidas. En 2025, la magistrada archivó la causa, en la que la Fiscalía había denunciado presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. La instructora declaró la "ilicitud y nulidad" de las grabaciones con un micro oculto al alcalde, quien por otra parte alegó que dichos audios estaban manipulados. "Esta resolución judicial evidencia que la campaña electoral de mayo de 2023 fue la más sucia que hubo nunca en nuestra democracia, y el archivo pone de relieve que el intento para derrocar electoralmente al ganador, Gonzalo Jácome, se sustentó en artimañas fraudulentas", reaccionó DO, su partido, después del sobreseimiento.

El goteo de denuncias judiciales contra Jácome es constante desde hace años. El pasado mes de octubre, la Fiscalía de Ourense presentó en el juzgado denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente, en la modalidad de contaminación acústica. El ministerio público señalaba a tres locales de la zona de ocio nocturno, y también incluyó al alcalde y a un funcionario en su escrito, al considerar que presuntamente consintieron la situación irregular. Esas diligencias del tribunal de instancia continúan abiertas.

Procedimientos desfavorables para el Concello

Llamó "mafia policial" a un grupo de agentes del cuerpo municipal de seguridad, y no intervino para frenar la situación de acoso sufrido por la jefa de la Policía Local por parte de un exconcejal. Ha mantenido conflictos con varios funcionarios, de especial intensidad con el interventor y la tesorera, en ambos casos con pronunciamientos judiciales que ordenaron la restitución de ambos en sus responsabilidades.

Mientras que en la vía penal ha salido victorioso, en otras jurisdicciones las decisiones contrarias se suceden. La justicia declaró que vulneró los derechos fundamentales de la portavoz municipal del PSdeG por impedirle que interviniera en un pleno. La oposición le ha reprochado que, en los pleitos en ámbitos sociales y contenciosos, el Concello, ha tenido que pagar las cuantías económicas impuestas en las sentencias.

Acostumbrado a los juzgados, partidario de "deixar moer" –su expresión en gallego como filosofía cuando vienen mal dadas–, Jácome encaja la reciente imputación con la misma postura de siempre, como si nada, al menos según la versión que ofrece en su discurso público. "Para él, ayer, fue un día más", añade una persona de su confianza, sobre cómo ha encajado el regidor, supuestamente, el auto judicial del magistrado Leonardo Álvarez. La noticia desfavorable le llegó este martes mientras participaba con su homólogo de Chaves (Portugal) en la presentación, en plena Praza Maior de Ourense, de la fiesta del bacalao de la localidad lusa. Los periodistas aprovecharon el acto para preguntarle su parecer, pero rehuyó la pregunta.

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Se ha convertido en habitual que, desde hace unos meses, mientras la instrucción judicial avanzaba, la oposición hiciera hincapié en los problemas con la ley del alcalde como razones para un supuesto estado de desconfianza y preocupación. Como ejemplo, el portavoz del BNG, Luís Seara, se ha dirigido en varias ocasiones al líder de Democracia Ourensana, durante los debates en los plenos, recomendándole con ironía que no esté nervioso. Gonzalo Jácome, del otro lado de la crítica, la postura que él siempre ha practicado, se enfrenta a una nueva crisis desde su llegada al poder.

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