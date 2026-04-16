Ortega Smith peleará en los tribunales tras ser expulsado de Vox

Vox le ha dado el portazo definitivo a Javier Ortega Smith. Tras rechazar el recurso interno presentado por el afectado, el Comité Nacional ha decidido echar de una vez por todas al que otrora fuera fundador, mano derecha de Santiago Abascal y líder indiscutible de la formación en la capital. Por parte del partido parece que ya está todo dicho, pero no así por la de Ortega, quien tras hacerse pública la decisión ha anunciado que acudirá a los tribunales.

Según han informado este jueves fuentes de la formación de ultraderecha, la directiva ha revalidado la expulsión de Ortega Smith, así como la de sus dos concejales fieles en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. Con este último movimiento se ha agotado la vía interna para resolver este conflicto, quedando ya solo una vía judicial que el susodicho no dudará en tomar.

Y es que, tal y como ya había avisado que haría cuando empezó este último y agrio pulso con Bambú, Ortega Smith está dispuesto a plantar cara hasta el final. "La ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de Justicia", ha avanzado el recién destituido portavoz de Vox en Cibeles a través de su cuenta de la red social X.

Fue el pasado 12 de febrero cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox acordó por unanimidad su cese como portavoz municipal, según adelantó la semana pasada Vozpópuli, y el nombramiento de Arantxa Cabello como sustituta. Ortega Smith se negó en redondo a acatar la decisión, a lo que la interna reaccionó abriendo un expediente disciplinario para expulsarle del partido de forma cautelar.

Quienes por un instante han podido creer que "Ortega va a bajar la cabeza", que "Ortega se va a callar", dijo entonces propio Ortega, que "pierdan toda esperanza". Seguro de que su comportamiento ha sido "ejemplar" en todo momento y de que ni él ni sus compañeros merecen lo que "están sufriendo", el exboina verde aseguró que está dispuesto a "pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos". Para ello recurrirá a "lo que tenga que recurrir" y está dispuesto incluso, si no le dejan otro camino, a recurrir a los tribunales para "defender su honorabilidad".

Pese a esta expulsión, Ortega Smith mantiene su acta de concejal en el Ayuntamiento, así como la de diputado en el Congreso. El partido puede ahora mantenerlo en su grupo parlamentario en el Congreso o expulsarlo. No obstante, en este último caso no perdería su condición de diputado, ya que esta es personal y, por tanto, la decisión de conservar o no el acta le corresponde exclusivamente a él.

Por lo que respecta a au situación en el seno de Cibeles, Ortega ya ha advertido en reiteradas ocasiones de que solo abandonará el grupo municipal si sus compañeros lo expulsan y que, de producirse esa situación, pasaría al Grupo Mixto, como le correspondería reglamentariamente, ya que no tiene intención de renunciar a su acta.

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Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal celebrada este jueves, el acalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha replicado que la única constancia que tienen es un escrito presentado por Vox ante la Secretaría General del Pleno, donde se comunica formalmente la expulsión de los tres ediles. Según el regidor popular, no le corresponde a él valorar cuáles son los siguientes pasos a dar, sino que le corresponde al presidente y al secretario general del Pleno "dictar las resoluciones oportunas".