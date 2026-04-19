Madrid
Admitida la querella de una exedil del PP por presunto acoso contra el alcalde de Móstoles
El Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella contra el alcalde Manuel Bautista y el Partido Popular por presunto acoso sexual y laboral, entre otros delitos
EP
La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejala contra el alcalde de esta localidad madrileña, Manuel Bautista, y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la jueza considera que procede la admisión de la querella presentada por el abogado Antonio Suárez-Valdés.
La magistrada expone que los hechos objeto de la querella presentan características que hacen presumir "la posible existencia de delitos de Acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".
"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la citada ley procesal, instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable", señala.
La admisión tiene lugar después de que la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada solicitara el impulso procesal de la querella contra Manuel Bautista y el Partido Popular.
La querella se presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Móstoles por parte de la exconcejal del Partido Popular en Móstoles tras denunciar internamente, sin éxito, una situación de presunto acoso a manos del regidor.
En la querella, la exedil atribuye al alcalde y al PP la presunta comisión de varios delitos, entre ellos acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.
- El Gobierno asfaltará 80 kilómetros de la N-432, entre Badajoz y la conexión con la A-66, pasada Zafra
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- La importancia de Badajoz en el siglo XVI: 'Fue uno de los lugares más destacados que atravesó Isabel de Portugal
- La familia duda de que el disparo a la menor en el colegio San José de Calasanz de Badajoz fuera de rebote
- Monesterio adelanta las Primeras Comuniones para que no coincidan con San Isidro
- Badajoz arranca un intenso fin de semana cultural con música, humor y recreaciones
- Rescatan a un pescador en el río Guadiana a su paso por Badajoz a punto de ahogarse
- Quintana sobre el disparo que hirió a una niña en el colegio San José de Badajoz: 'No descarto que sea una bala perdida