Yolanda Díaz cerrará su etapa en el Congreso a final de legislatura: "No voy a ir en ninguna lista"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que cerrará su etapa en el Congreso de los Diputados al final de la legislatura. "No voy a ir en ninguna lista al Congreso; categóricamente no", ha remarcado, además de asegurar que el Gobierno agotará la legislatura hasta 2027.

En una entrevista concedida a la Cadena SER Galicia, recogida por Europa Press, la ministra ha asegurado que es una decisión tomada un año antes y a su parecer, la política "tiene que ser una estación de paso". Una afirmación que bien podría ser un dardo a otros dirigentes de la izquierda, como Irene Montero, diputada desde 2015 en el Congreso y que aspira a liderar las listas para las próximas generales.

"Creo que la política es demasiado importante y es una herramienta para cambiar la vida de la gente y yo, esté donde esté, voy a seguir haciendo lo que hago, es decir, contribuyendo a un bien común", ha asegurado. Así, abrirá una nueva etapa en la que ha explicado que quiere dedicarse a su familia, tras sufrir la reciente pérdida de su padre este año. "Quiero tener tiempo para mi vida privada y para mi hija Carmela", ha señalado.

Yolanda Díaz ha sido preguntada por un posible regreso a Galicia, una cuestión que no ha descartado. "Yo nunca me fui de Galicia, nunca, soy gallega y me siento muy orgullosa, pero ahora mismo estoy en agotar esta legislatura y muchas normas en las que estamos trabajando", ha indicado.

En este contexto, la vicepresidenta segunda ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad", afirmando que el Gobierno "agotará la legislatura sin ninguna duda". Además, se ha mostrado confiada de cara a las próximas elecciones, en las que defiende que "volverán a ganar". "No voy a estar, pero voy a estar en mi espacio político. Voy a hacer todo lo que pueda aportar para que no llegue a Moncloa el señor Abascal y el señor Feijóo", ha subrayado.

Para ello, ha llamado a la unión de la izquierda, y "más que los nombres de las personas", ha abogado por construir una herramienta que "dé esperanza" a la gente progresista. "Pongamos el acento en lo que nos une", ha pedido. Unas palabras que llegan el mismo día en que la nueva coalición de izquierdas formada por IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar han desembarcado en Sevilla para la precampaña de las elecciones andaluzas. Un acto donde han estado buena parte de los ministros de Sumar, pero no la propia Díaz, que ha optado por quedar en segundo plano tras su renuncia en febrero a volver a liderar las listas.

En relación con el líder de los populares, Díaz ha afeado que Feijóo está "secuestrado por Vox", poniendo como ejemplo una materia en la que "Galicia y el PP nunca tuvieron problemas" como es la acogida de menores. "Hace una semana boicotearon la Conferencia Sectorial presidida por la ministra Sira Rego negándose a abordar una materia tan importante. El problema que tiene el PP es Vox y no se dan cuenta que con este discurso pues están siendo un granero de votos para Vox", ha criticado.

Asimismo, la ministra ha asegurado que Feijóo "tiene una pinza entre Vox y los ultras de su partido" desde que llegó a Madrid y no manda él, sino "el señor Aznar y Ayuso".

Díaz amenaza con llevar a la Xunta al Constitucional

En la entrevista Díaz ha sido preguntada por si recurrirá al Constitucional si la Xunta crea unidades especializadas contra el fraude en las bajas, una medida incluida en el plan de control de bajas laborales que impulsa el Ejecutivo autonómico, un asunto que se debatirá en el pleno del Parlamento de Galicia esta semana. La ministra de Trabajo ha recordado que la competencia sobre esta materia es una competencia exclusiva del Estado, por lo que, ha afirmado que si "el presidente Rueda se empeña en continuar con una norma que invade competencias estatales" irán al Constitucional, para "defender los derechos de los trabajadores".

"Lo que deberia hacer el señor Rueda el día del Debate do Estado da Nación es anunciar que va a poner los profesionales necesarios en Galicia en la sanidad pública para que seamos capaces de ser atendidos en tiempos rápidos y breves como merecemos el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país", ha remarcado. En este sentido, ha relatado que a pesar de las listas de espera de la Comunidad, la apuesta del presidente de la Xunta fue crear un organismo "privatizando aún más" una parte de la gestión que tiene que ver con las mutuas profesionales. "Por tanto, no comparto nada", ha zanjado.