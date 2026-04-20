María Corina Machado espera "elecciones impecables" pronto en España: "Mis afectos y preferencias están clarísimos"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha reclamado este lunes que haya "elecciones impecables" pronto en España, tras señalar que sus "afectos y preferencias" respecto a la política española están "clarísimas", aunque ha evitado explicitarlas.

"Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país, pero he prometido no involucrarme en política interior", ha señalado en su intervención en el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, si bien ha incidido en que la política española "intentó en alguna otra ciudad del país involucrarse" con la política venezolana, en alusión a la cumbre de líderes progresistas organizada por Pedro Sánchez en Barcelona.

En su visita a España, en la marco de una gira europea, la premio Nobel de la Paz ha decidido no reunirse con el presidente del Gobierno aludiendo su cumbre con presidentes como Lula da Silva, de Brasil, o Gustavo Petro, de Colombia, en una cumbre de líderes progresistas en Barcelona que a ojos de Machado es "la demostración" de que la cita con Sánchez "no es conveniente".

Sin ofrecer públicamente su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le acompañaba en la sala, la dirigente opositora venezolana ha indicado que espera que España "pueda tener muy pronto la oportunidad de tener unas elecciones impecables". Según ha dicho, estos comicios pueden "permitir la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".

Su reunión con Aznar

Entre sus diversos encuentros en Madrid, Machado se vio este domingo con el exjefe del Ejecutivo y presidente de FAES, José María Aznar, quien la define como "la gran líder de Venezuela".

Fuentes próximas a Aznar han señalado que ambos celebraron un "largo encuentro" este 19 de abril por la mañana, dentro de la gira europea que mantiene Machado y que le ha llevado a mantener reuniones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten. "Con la gran líder de Venezuela, María Corina Machado. Venezuela libre", ha escrito José María Aznar en un mensaje en sus redes sociales, que acompaña de una foto posando con la opositora venezolana.

Aznar ha expresado en reiteradas veces su apoyo a Machado, como en julio de 2023 cuando la respaldó públicamente tras su inhabilitación. "Quiero expresar mi total apoyo a María Corina Machado, líder de la oposición democrática venezolana, que acaba de ser injusta y arbitrariamente inhabilitada para 15 años por la dictadura de Maduro para impedirle que se presente a las elecciones. Es una muestra de arbitrariedad y de legalidad en que se mueve la dictadura venezolana", dijo entonces en un vídeo grabado.

El "respeto y adminración" de Felipe González

Machado ha recibido también este lunes el apoyo del expresidente Felipe González, que ha expresado su "respeto y admiración" por ella, al tiempo que ha afirmado que la "lucha por la libertad no tiene color político".

Además, González ha reclamado un calendario electoral "claro" en Venezuela y el regreso "con garantías" al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, tras cargar contra las autoridades interinas de Caracas, a las que ha afeado que no afronten una transición democrática.

María Corina Machado junto a Felipe González en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. / EFE/ Javier Lizón

González ha presentado a Machado en un evento en el que ha estado presente la plana mayor del Partido Popular, con el presidente, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza y que ha reunido igualmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, además de otras figuras políticas como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, exdirigentes de Vox.

Críticas a Albares en el Senado

Si bien a primera hora del lunes no ha respondido a las críticas del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre que solo se haya reunido con la "extrema derecha" y ha viajado a España como "líder ideológica", tras conocerlas se ha reafirmado en que así justifica su decisión de no reunirse con Sánchez. "Yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no", ha declarado a la prensa desde el Senado, donde se ha reunido con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y senadores de las comisiones de Exteriores y Asuntos Iberoamericanos.

En una entrevista en 'RNE', Albares ha revelado que Machado pidió en un momento dado poder refugiarse en la Embajada española en Caracas y el Gobierno se lo autorizó, aunque finalmente la líder opositora no lo hizo. "No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas", ha afeado el ministro, subrayando que ha actuado como "una líder ideológica" y solo se ha reunido durante su estancia en España "con una parte del espectro político, con la extrema derecha española", sin hacerlo con nadie del Gobierno, pese a que había un ofrecimiento en este sentido.