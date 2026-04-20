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Crisis en Vox de Madrid

Ortega y sus dos ediles leales de Madrid demandan a Vox por "vulneración de sus derechos fundamentales"

Los tres expulsados de la formación formalizarán este lunes la demanda, en la que solicitarán medidas cautelares

Ortega Smith, Toscano y Ansaldo en el Pleno de Cibeles en una imagen de archivo.

Ortega Smith, Toscano y Ansaldo en el Pleno de Cibeles en una imagen de archivo. / EP

Héctor González

Madrid

El "portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", en sus propias palabras, Javier Ortega Smith, ha anunciado este lunes que está “a punto” de presentar una demanda contra la dirección del partido por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

Será esta misma mañana, según ha explicado en declraciones a los medios antes de la presentación del Mutua Madrid Open. La demanda incluirá también la solicitud de medidas cautelares y contará también con el respaldo de los otros dos concejales expulsados, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano.

Según ha explicado, toma esta decisión porque considera que los dirigentes del partido “no tienen motivo” para expulsarle. “Nosotros somos Vox”, ha recalcado Ortega Smith, quien ha cargado contra la “cúpula de cuatro individuos a la que se le está acabando el negociete”, a quienes acusa de haber expulsado a “testigos incómodos”.

A esos “cuatro que no representan este proyecto político” les ha vuelto a lanzar la misma advertencia que durante el último Pleno de Cibeles: “Han chocado contra un muro”, uno "ancho".

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Respecto a la situación dentro del grupo municipal, Ortega ha insistido en que él sigue siendo el portavoz. “Y lo seguiré siendo, salvo que el Ayuntamiento decida lo contrario, y en su caso los tribunales, que son quienes tendrán la última palabra”, ha insistido ante los mircófonos.

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