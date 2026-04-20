Podemos pide a Sánchez que predique con el ejemplo y rompa relaciones con Israel: "Que haga en España lo que pide en la UE"

Podemos reclama a Pedro Sánchez predicar con el ejemplo y romper todas las relaciones con Israel un día después de que el presidente de Gobierno anunciase que pedirá a Bruselas romper el acuerdo de asociación firmado entre la Unión Europea e Israel: "Que haga en España lo que pide a la UE", viene a reclamar el partido.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, dio su visto bueno a la petición anunciada por Sánchez en un acto de precampaña en Andalucía, pero ironizó sobre la inacción del Gobierno en asuntos que sí son de su competencia, como las relaciones diplomáticas con el país gobernado por Benjamin Netanyahu.

"Nos parece bien, pero eso no depende de Sánchez, depende de la Unión Europea", comenzó el dirigente, que animó a dar más pasos en la política doméstica: "Lo que sí puede hacer es que España rompa relaciones diplomáticas, deportivas, culturales y de todo tipo con el estado genocida, terrorista de Israel".

"Está muy bien pedirlo, pero estaría muchísimo mejor que en lo que depende directamente de su Gobierno, lo haga", reiteró, antes de dirigirse directamente al presidente de Gobierno: "Señor Pedro Sánchez, lo que quiere hacer en la UE, hágalo usted en su país: rompa relaciones con Israel".

En este punto, advirtió de la "política de titulares y no de hechos" del líder del Ejecutivo. "Es una vergüenza que a día de hoy España siga manteniendo relaciones con el Estado de Israel y su embajadora campe libremente por este país", se quejó. En su habitual rueda de prensa de los lunes, Fernández también aprovechó para insistir en la petición de salida de la OTAN y reclamó la celebración de un referéndum sobre este punto.

Fernández también se pronunció sobre el episodio vivido este sábado en Madrid, cuando decenas de miles de personas esperaban a la líder de la oposición venezolana en la Puerta del Sol y comenzaron a corear, durante el concierto de Carlos Baute, el grito de "fuera mona", en referencia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Unas palabras que la propia Machado rechazó este domingo y que Podemos califica como un "intolerable acto de racismo y clasismo".

El dirigente morado aseguró que aquello estuvo "amparado y promovido por el PP", y pasó a criticar a la líder de la oposición venezolana, asegurando -en línea con el Gobierno, que "es una falta de respeto que la señora Machado no se haya reunido con las instituciones del Estado". Así, cargó contra Machado, asegurando que es "una mujer que fue a hacer el ridículo a la Casablanca", en referencia a su reunión con Trump.

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"Maria Corina Machado y Feijóo son dos caras de la misma moneda, solo creen en la democracia cuando gobiernan, y cuando no gobiernan piden intervenciones militares en su país". "Feijóo, Ayuso y Machado son una caterva de ultraderechistas", remachó.

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