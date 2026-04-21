La secretaria de Ábalos en Transportes sitúa a Aldama junto a Javier Hidalgo (Globalia) en dos reuniones con el ministro

La séptima jornada del juicio contra José Luis Ábalos y el que fuera su asesor en Transportes Koldo García en el Tribunal Supremo ha contado en su sesión de la mañana con el testimonio de Ana María Aranda, que fue secretaria de Ábalos en el Ministerio. A preguntas de la defensa del empresario también procesado Víctor de Aldama, Aranda ha recordado dos reuniones del ministro con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo en la que también estuvo presente el comisionista. En otra reunión que recuerda que estuvo Aldama con el ministro fue mantenida con el gobernador de Guajaca (México).

Antes del inicio de la sesión de este martes se ha conocido que la defensa del asesor de Transportes Koldo García había renunciado a las testificales del ex presidente de Correos Juan Manuel Serrano, prevista para este martes, y también de la del funcionario del Ministerio de Transportes Juan Fernández Palomino.

Despues de este asunto administrativo, la primera en entrar en la Sala a declarar fue la secretaria, que aparece mencionada en el sumario como responsable de expedir los certificados oficiales que permitieron a personas cercanas a Víctor de Aldama moverse libremente por el territorio español en plena pandemia de covid.

A preguntas de las diferentes partes, la secretaria no ha recordado este detalle de los socios de Aldama, pero sí ha manifestado que al comisionista se le veía a menudo aparecer por las dependencias de Transportes --en ocasiones utilizaba incluso el ascensor personal del ministro-- bien solo o acompañado de Koldo García.

Fue precisamente el asesor de Ábalos quien le solicitó los salvaconductos para el covid con un modelo que les pasó la Dirección General del Ministerio y ella se limitaba a cumplimentar con los nombres y apellidos y DNI que le facilitaba. Preguntada por el fiscal jefe Anticorrupción por qué atendía las órdenes de Koldo, la secretaria ha dicho que, al igual que ocurría con otros asesores o personal de protocolo y comunicación, ella entendía que formaba parte de su trabajo, y que era para el ministro.

También ha certificado que Jésica Rodríguez, pareja del ministro, le acompañó en 13 viajes de los 293 oficiales que hizo Ábalos como ministro, y sus gastos eran pagados por Koldo con su tarjeta personal. "Jamás con dinero público", ha subrayado a preguntas de la defensa.

A la secretaria le ha seguido el que fuera jefe de Gabinete del exministro de Industria Reyes Maroto Juan Ignacio Díaz Bidart, que ha reconocido durante su interrogatorio que se reunió el 28 de diciembre de 2020 con Koldo García y con el socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y que en el encuentro también estaba presente la empresaria Carmen Pano --quien ratificó durante este juicio haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz-- , así como Javier Gallego, la persona a la que Pano señaló como su chófer para ir la sede del PSOE.

Evento musical

Además, ha revelado otra reunión en su Ministerio hasta hoy desconocida, que no tenía nada que ver con Koldo, y a la que acudió también Aldama aunque no le vio, pero encontró más tarde su nombre en la lista de asistentes. El encuentro, al que acudieron varias personas, estaba relacionado con un evento musical de Turespaña y fue cerrado por la propia ministra Maroto con otra persona.

Por otro lado, Bidart ha negado la existencia de una comida junto a Koldo y Aldama unos días antes de recibir a los empresarios de Villafuel. También ha explicado que Industria tenía competencia en algunos asuntos de hidrocarburos, pero no para conceder licencias de operador, ya que eso era materia del Ministerio de Transición Ecológica y que el hecho de que se concediera esta licencia lo ha conocido más tarde.

Secretaria de Aldama

También ha participado en la sesión de este martes la que fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada. Únicamente ha respondido a preguntas del fiscal, dada su condición de imputada en la causa que se sigue contra otros implicados en el caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Así, a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la testigo ha reconocido que Aldama visitaba asiduamente el Ministerio de Transportes y que ella únicamente tuvo una vez un contacto telefónico con el ministro Ábalos -- al que Aldama se refería como "el jefe"-- para asesorarle sobre un problema que tenía con su vivienda en Valencia. EL PERIÓDICO informó en su día sobre esta cuestión: se trataba de un problema vecinal, pues el heredero del anterior propietario se hacía el loco en relación con un 'altillo' que había construido de forma ilegal en el espacio adquirido por el hoy exdiputado valenciano.

Losada ha reconocido gestionar la compra de un chalet en la Alcaidesa (Cádiz) por parte de Claudio Rivas, socio de Aldama, pero que desconocía si era para Ábalos. "Mucho ha tardado en responderme", le ha señalado el abogado de la acusación particular, Alberto Durán, tras tardar unos segundos la testigo para responder a esta última cuestión.

El exdirector de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart / Rodrigo Jimenez / EFE

Compra en Interior

Los siete magistrados que componen el tribunal han podido escuchar también a Rafael Pérez Ruiz, que fue secretario de Estado Seguridad entre 2020 y 2025 y antes director de gabinete de Fernando Grande Marlaska como titular de Interior, por la compra de mascarillas para el Ministerio del Interior. El testigo, previsto inicialmente para la sesión de la tarde, se encontraba ya en el Supremo porque actualmente es letrado en este órgano judicial.

Según Pérez, se contrató con Soluciones de Gestión --la empresa avalada por Aldama-- pero también con otras empresas. Con la primera porque en un marco "angustioso, en el que no había mercado" y de "necesidad absoluta" para los agentes de Policía y Guardia Civil, supieron que Transportes "tenían una línea" para obtenerlas de esta empresa, si bien ni Koldo ni nadie se la impuso y tampoco se les sugirió pagar "en absoluto" ninguna comisión. A partir de ahí, todo se puso en manos de los técnicos, y las mascarillas llegaron y pudieron ser utilizadas, ya que no presentaban ningún problema de calidad.

Ha recordado que otras administraciones adquirieron mascarillas a precio mucho más caro, pero no ha podido concretar si esta línea de acceso a material por Soluciones de Gestión se conoció antes o después de que se firmara la normativa que permitía realizar contratos por la vía de emergencia

Ha completado la mañana Juan Ruiz Espejo, inquilino de un piso en el Paseo de la Castellana que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, había sido objeto de un contrato de arrendamiento con opción de compra en beneficio del Ministro, como compensación por la adjudicación de los contratos de mascarillas. Se fijó una renta anual de 30.000 euros, que nunca llegó a abonar el exministro, si bien tampoco llegó a ocupar en ningún momento el mencionado inmueble.

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Según el testigo, el piso fue subastado en 2016 porque la empresa propietaria tenía una deuda con Hacienda y lo adquirió una empresa de Aldama. Afirma que hasta que abandonó el inmueble en 2022, nunca vio por allí ni a Koldo ni a Ábalos visitando la vivienda.

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