El juez obliga a Mouliaá a comparecer por las calumnias contra Errejón al rechazar su última "estratagema"

La actriz Elisa Mouliaá no ha conseguido anular su próxima comparecencia ante el juez, este viernes, por el delito de calumnias que le imputa el exportavoz parlamentario de Sumar Iñigo Errejón, quien considera que su último intento de aplazamiento, en el que ha alegado estar de baja y hasta un cambio de abogado, forma parte de una "burda y fraudulenta estratagema procesal", en la que "auxiliada por determinadas personas para instrumentalizarla" se persigue "dilatar el procedimiento y no comparecer judicialmente ante el instructor".

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Errejón llega a pedir al juez Arturo Zamarriego, al que ha correspondido la querella que presentó contra la mujer que le denunció por abuso sexual, que adopte "las medidas oportunas para hacerla comparecer judicialmente el próximo día 24, "incluso de forma coercitiva, si fuera necesario, a la vista de las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano".

Además, insiste en que se libre oficio a la Policía Judicial para que realice las comprobaciones oportunas en relación con la supuesta intervención quirúrgica del que hasta ahora era su abogado Alfredo Arrién, el pasado 27 de marzo, para verificar si los datos que figuran en el justificante médico aportado son reales o no". Ese fue el motivo por el que se produjo la suspensión de las declaraciones señaladas el mes pasado para que declarara como querellada.

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La representación de Errejón explica que el pasado día 17 se les dio traslado de la petición de la actriz de que se archivara el procedimiento y se suspendiera su declaración y las de los demás testigos citados. "Este escrito debería ser inadmitido de plano y no darle ni siquiera curso, procediéndose a su devolución, al carecer de legitimación, por no ser parte procesal formalmente designada" de su nueva abogada, puesto que cuando se presentó aún no constaba aportada la certificación de la designación de Elena Vázquez, como su nueva abogada; ni siquiera que había solicitado la venia al anterior, Alfredo Arrién.

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