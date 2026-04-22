Directo | Sánchez acusa al PP de dar "patadas" a la Constitución en el pacto con Vox en Extremadura y Feijóo insiste en la subida de impuestos

A pocas horas de que María Guardiola se convierta en presidenta de Extremadura, Pedro Sánchez ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo el acuerdo alcanzado con Vox que hará posible la investidura de este miércoles. "Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución", le ha espetado el presidente del Gobierno al líder popular que ha centrado sus ataques en la subida de impuestos y el incremento de la deuda pública española. "Lo único que empata con su corrupción es su incompetencia", le ha dicho el presidente del Partido Popular a Sánchez.

En una sesión plenaria que estará marcada por el pacto entre PP y Vox y la política de "prioridad nacional" que guía la negociación del partido de Santiago Abascal para la conformación de los gobiernos autonómicos, el jefe del Ejecutivo ha denunciado que el primero de estos acuerdos, el de Extremadura, viola el "principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación" al dar prioridad a los españoles sobre los extranjeros a la hora de acceder a ayudas y subvenciones.

Sánchez también ha denunciado otros dos de los pilares de esa negociación, la "desindustrialización" al restar peso a los proyectos de energías renovables que, según ha apuntado, son los que están "funcionando" ante la crisis energética provocada por la guerra en Irán, y el "desmantelamiento de lo público". "Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", ha concluido el presidente del Gobierno que, curiosamente, no ha hecho mención al juicio de la 'Operación Kitchen' ni a las menciones a Mariano Rajoy.

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Las infraestructuras

Como si de un pacto tácito se tratara, Feijóo tampoco se ha referido al procesamiento de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. El líder de la oposición, que normalmente suele arremeter contra la situación global del Ejecutivo, ha centrado la pregunta en el incremento de impuestod y de la deuda pública, denunciando que a la par no se está invirtiendo en infraestructuras. Así, ha reprochado a Sánchez que haya ciudadanos "temerosos" de conducir por las autopistas debido a su mal estado, las incidencias en Cercanías o el descenso del número de viajeros en AVE.

"¿Le parece bien que con nuestro dinero se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes o el sueldo del ministro actual que se dedica a insultar a todo el mundo en redes sociales? Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad, es usted implacable, insensible a los problemas de la gente, está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle, por eso va mas veces a china que a Adamuz o a Paiporta", le ha espetado.

Segundas espadas

Han sido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el secretario general del partido, Miguel Tellado, los encargados de ahondar en la presunta corrupción del Gobierno. "¿A usted le indigna que la mujer del presidente del Gobierno se haya aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno en sus negocios? Si a usted le indigna, ¿por qué aceptó ser vicepresidente del gobierno?", le ha cuestionado Muñoz a Carlos Cuerpo, que se estrenaba como vicepresidente primero en una sesión de control en la Cámara Baja. "Ustedes no son un gobierno, ustedes son una organización criminal, entréguense a la justicia", ha dicho Tellado después.

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Sara Fernández

Y han sido sus interlocutores los que también han aprovechado para denunciar el acuerdo cerrado con Vox en Extremadura. Primero, Cuerpo ha criticado que en el documento de 23 páginas no se haga una sola mención a los autónomos, pese a ser una de las principales reivindicaciones de los populares. Después, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha denunciado el pacto "inhumano, xenófobo y discriminatorio". "No se preocupen, ya está el Gobierno de España para llevar a los tribunales todo lo que hagan ustedes que sea discriminatorio, contrario a la Constitución y al derecho. [...] No les vamos a pasar ni una".

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