Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

La ex secretaria del PP María Dolores de Cospedal ha asegurado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la operación Kitchen que, aunque ella pensara que con el excomisario José Manuel Villarejo se había reunido cuatro veces, debieron ser "ocho o nueve", siempre en su despacho, porque no había amistad ni se iban de copas juntos, aunque luego admitió una en una cafetería. Pero ha matizado: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas". Ha añadido que nunca hubo llamadas.

Su interrogatorio ha sido permanentemente interrumpido por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, quien nada más que la testigo accedió a la sala de vistas, le informó de que como estuvo imputada y, en su caso, se decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, podría haber venido acompañada de un abogado y que podría no contestar a lo que considera que podía perjudicar su defensa. La ex secretaria general del partido ha asegurado que contestaría a todo, porque habría dicho lo mismo "como testigo que como imputada".

Cospedal ha señalado que fue su entonces marido, el empresario Ignacio López de Hierro, quien le presentó al excomisario José Manuel Villarejo. “Cuando me lo presentan era un policía en excedencia con empresas y recién condecorado por el Ministerio del Interior. Si todos tuviéramos una bola de cristal, probablemente habríamos actuado de otra manera, pero parecía una persona muy bien considerada en su cuerpo”.

Según la ex presidenta castellanomanchega, en sus reuniones con Villarejo, él le destacó las buenas relaciones que mantenía con la prensa y ella quería saber cómo se produjeron filtraciones del sumario que se siguió contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y, sobre todo, si era cierto, como sospechaban que el Partido Popular estaba sufriendo seguimientos por el Ministerio del Interior.

La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 23 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

"Perder el hilo"

“¿No tuvo ninguna relación remunerada con el señor Villarejo?”, le ha preguntado la abogada que ejerce la acusación a Cospedal. La presidenta se ha adelantado en la respuesta: “Remunerada suena fatal”. La testigo ha negado cualquier pago al acusado para el que se pide la mayor pena en la causa, 19 años de cárcel. Eso ha sido una muestra más de la tensión que se ha vivido entre la magistrada y la abogada que ejerce la acusación del PSOE, Gloria de Pascual.

En el intercambio de preguntas y respuestas, Cospedal ha llegado a decir: "¡Qué disparate!", una expresión que no ha sonado tan grave, cuando la letrada ha señalado que con las interrupciones de la presidenta "perdía el hilo", lo que la magistrada le ha reprochado. La testigo ha aprovechado para pedir agua, pero la magistrada le ha respondido que si la traía ella misma sin problema, pero en la Audiencia Nacional "no hay" vasos, pero se podía hacer un receso, ofrecimiento que la testigo ha rechazado.

Acusados

En cuanto a Luis Bárcenas, la testigo ha señalado que "salvo una conversación a mitad de 2009, mientras fue tesorero, que no lo fue más de año y medio", no volvió "a tener ninguna conversación con él". Ha añadido que no volvió a tener relación con él e, incluso, ha aprovechado para poner en duda que el expresidente del PP Mariano Rajoy, quien declaró antes que ella ante el tribunal, la tuviera. No obstante, ha admitido que había visto "como todos los españoles" los mensajes que le envió de "Luis, sé fuerte".

"Esto de la reclamación de que le han quitado o no le han quitado es una cosa bastante nueva", ha respondido Cospedal, que ha recordado que Bárcenas ni siquiera se personó como acusación en el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero.

A preguntas de Villarejo, Cospedal se limitó a decir que no recordaba si Villarejo le había advertido en 2017 de una moción de censura, como la que desalojó a Rajoy del poder un año más tarde, o que sus problemas se debían al enfrentamiento que mantenía con el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán. "Villarejo en alguna ocasión se quejaba de que era un hombre que había prestado servicios al Estado y no se lo habían recompensado convenientemente. Posiblemente me dijera" que había aportado dinero a una operación para mantener la unidad nacional, ha acabado admitiendo la testigo.

Cospedal afirma que Jorge Fernández Díaz era una persona muy importante en el PP catalán con el que coincidía en distintas actividades del partido. "Coincidíamos y siempre le he tenido por una persona íntegra y recta y que ha sufrido mucho”, ha asegurado justo antes de negar que hablara con él del caso Gürtel. En cuanto al comisario Andrés Gómez Gordo, al que puso al frente de Seguridad cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha, ha señalado que ignoraba que tuviera relación con Villarejo.

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En cuanto a su relación con el secretario de Estado Francisco Martínez la testigo ha dicho que fue "muy escasa. Una vez en mi despacho, me pidió una reunión y la tuvimos por temas que tenían que ver con el Partido Popular". En concreto, ha completado, le pidió ser candidato, y fue incluido en las listas por Madrid, una decisión que se frustró precisamente por su imputación en la Kitchen.

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