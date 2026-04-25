Abascal llama "mierda" a Sánchez y "rata" a Marlaska e insiste en la "prioridad nacional"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, llamó este viernes "mierda" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "rata" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, antes de su intervención en un acto público de precampaña en la plaza de España de Cádiz capital, donde apoyó al candidato de su formación a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Cádiz, Manuel Gavira, a quien le agradeció "su valentía" durante esta campaña.

Abascal profirió los insultos cuando se refería a las protestas que se están dando en algunas ciudades donde se celebran actos de su partido, como las que tuvieron lugar hace unos días en Granada o en Cádiz, donde un grupo de personas se manifestó contra su acto público, considerando que no se puede "normalizar" situaciones como esas.

"No ha nacido el español que nos intimide, no ha nacido el tipo que a nosotros nos eche de esta plaza", afirmó el líder nacional de Vox señalando a un grupo de personas que había ido allí para protestar por su presencia en Cádiz.

Para Abascal, Sánchez es "el principal problema de todos los españoles sin distinción", cargando de nuevo contra el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, una vía que calificó como "la promoción de un proceso de invasión migratoria sin precedentes en toda Europa" y con el que "están intentando alterar el censo electoral para ganar porque ya no tienen el favor de los españoles".

En ese sentido, afirmó que Sánchez "detesta al pueblo español y por eso quiere sustituirlo" con "la promoción de una invasión migratoria, de una nacionalización masiva, regalando algo precioso para nosotros como es nuestra nacionalidad".

En su intervención, Abascal pidió "un gran respaldo" en las próximas elecciones del 17 de mayo para poder "cambiar las cosas de verdad", asegurando que "con Vox sí se puede y esperamos lograrlo también en Andalucía", referencia a los pactos de gobierno alcanzados con el PP en Extremadura y Aragón.

La "prioridad nacional"

Abascal presentó a su partido como la opción para que los impuestos "sean bajos y se dediquen de verdad a lo que necesitamos" o que "la prioridad nacional sea el eje de la política en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda", entre otras cuestiones a las que aludió como inmigración, agricultura o energías renovables.

El líder de Vox acusó al PP y al PSOE de tener "un corazón muy grande para recibir a toda África y a toda América, pero muy pequeño para los de dentro".

Igualmente, respondió a las críticas sobre esta medida asegurando que quienes acusan a su formación de querer crear "ciudadanos de primera y de segunda" deben "ser malos o tontos" o "probablemente las dos", y que esa acusación parte de "desconocer que la nacionalidad es la ciudadanía" y que "los ciudadanos de un país, los de España, son los nacionales, los españoles".

En este sentido, Abascal subrayó que Vox busca que los españoles sean "iguales ante la ley" y que tengan "prioridad en el acceso a las ayudas públicas y en el acceso a la vivienda pública", y denunció que en la actualidad "el español es el último en España". "Lo que queremos es que los españoles dejen de padecer un apartheid en España", aseveró.

En clave andaluza, el líder de Vox criticó a Juanma Moreno, de quien dijo que "sonríe mucho" pese a que "las cosas están muy mal", y reconoció que no estuvo acertado al referirse a él en tono de broma en días anteriores como "Juanma Moruno". "No lo hice bien porque las cosas no están para bromear", señaló, recordando que "hay muchos españoles pasándolo mal".

Gavira: "Estamos cansados de ser los últimos"

Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, afirmado en este acto de precampaña que desde su partido defienden "una Andalucía donde lo más importante y donde los primeros seamos los andaluces", afirmando que "ya estamos cansados de ser los últimos".

En referencia a la posibilidad de que el Gobierno central recurra en el Tribunal Constitucional (TC) cualquier ley que permita la aplicación de "la prioridad nacional", el representante de Vox en Andalucía afirmó que "no es ilegal, que lo ilegal es discriminar a los españoles y a los andaluces. Y contra eso es lo que vamos a luchar".

Del mismo modo, Gavira criticó al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno afirmando que "el próximo día 17 queremos que las cosas cambien que estando él no se cambia nada que solo cuando Vox está en los gobiernos es cuando se mejoran los servicios públicos".

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"Podemos tener un gobierno que acabe con el despilfarro político y baje los impuestos como nunca antes se ha visto en Andalucía, que defienda el campo y a la industria del pacto verde y de Mercosur y que se dedique a desregular y a terminar con toda la burocracia inútil para poner la Junta de Andalucía al servicio de los andaluces", señaló.