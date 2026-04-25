Bolaños, sobre la comparecencia de Pujol ante la Audiencia Nacional: "Había otras maneras de comprobar su estado de salud"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dejado entrever que no comparte la decisión de la Audiencia Nacional de citar presencialmente el lunes en Madrid al expresident Jordi Pujol en el juicio por el patrimonio de su familia. Aunque, eso sí, lo ha hecho con pies de plomo. "Había otras maneras de comprobar el estado de salud", ha dejado caer desde una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Barcelona. El expresident tiene problemas de movilidad, además de un deterioro cognitivo moderado que, según los médicos, puede perjudicar su defensa en el juicio.

En todo caso, tratando de no engrosar la polémica, Bolaños ha asegurado que se trata de una decisión del tribunal y que el lunes se podrá comprobar si, a sus casi 96 años, está en condiciones de declarar. "Desconozco su situación médica y personal", ha esgrimido el ministro obviando, además, el argumento de la Audiencia Nacional de mantener que es necesario citarlo en Madrid para no caer en el "edadismo".

Los informes médicos y el 'no' a Junts

Pujol está citado media hora antes del inicio de la sesión este lunes a las 9.30 horas para que pueda ser examinado por los médicos forenses y, en función de su dictamen, se pueda determinar si está o no en condiciones de prestar declaración para defenderse de la acusación que pesa sobre él por asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que la fiscalía pide para él nueve años de cárcel. El médico personal de Jordi Pujol, Jaume Padrós, ha sostenido que el exjefe del Govern no está en condiciones de defenderse, algo que también han sostenido hasta tres informes de médicos forenses.

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Aunque inicialmente Junts había anunciado que una comitiva del partido acompañaría al expresident hasta el tribunal y que se celebraría un acto de apoyo, finalmente la familia Pujol ha pedido explícitamente que no se produzca este acompañamiento después de una semana en que dirigentes posconvergentes, Carles Puigdemont incluido, han elogiado su figura.

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