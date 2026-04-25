El PP considera que la "máxima prioridad nacional" es que Sánchez convoque elecciones

El actual vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha afirmado este sábado que la "máxima prioridad nacional de los españoles" es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones.

En declaraciones hechas hoy a los medios tras participar en la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, De los Santos se ha referido a las desavenencias en los últimos acuerdos alcanzados en algunas comunidades autónomas como Extremadura y Aragón con Vox en cuanto a lo que debe ser considerado "prioridad nacional".

"A mí lo que me gustaría recordar antes de nada es que si hay una prioridad nacional es que Pedro Sánchez convoque elecciones", ha respondido al ser cuestionado por este asunto.

Ha recalcado que "ésa es la mayor prioridad que tienen ahora mismo los españoles y las españolas para volver a la senda de la democracia sólida, devolver a las instituciones el prestigio que desde hace ocho años y por culpa de Pedro Sánchez" ha llevado a que España sea mal vista en "todas las instituciones internacionales".

Sus palabras llegan después de que Sánchez acusara ayer al PP y Vox de violar la Constitución con su defensa del principio de "prioridad nacional" al considerar que supone la discriminación de ciudadanos.

"Cuando hablamos de prioridad nacional, de lo que estamos hablando es de una política seria, en la que no puedan hacerse regularizaciones masivas de inmigrantes sin ni siquiera saber de cuántas personas estamos hablando", ha precisado De los Santos.

El vicesecretario ha abogado porque "esos inmigrantes que vengan a España tengan un contrato de trabajo"; "que conozcan cómo somos los españoles y que estén dispuesto a formar parte de una cultura que es generosa y que no es xenófoba, ni España ni el PP", ha añadido.

Le "sorprende", ha dicho, que haya quienes, como Sánchez o el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, señalen esos pactos del PP con Vox "cuando, sin embargo, no tienen el más mínimo pudor de pactar con grupos políticos como Bildu".

En España, "cualquier inmigrante regularizado tiene exactamente los mismos derechos que los que hemos nacido aquí. Así que dejemos de señalar a los que democráticamente han formado un Gobierno y pongámonos a trabajar de forma seria", ha zanjado.

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Por otro lado, preguntado por la posibilidad que baraja el Pentágono de suspender de la OTAN a España por no apoyar su postura en el conflicto en Irán, ha dicho que la Alianza Atlántica es "una organización profundamente seria, que ha consolidado más paz que nunca en la historia de la humanidad y no recoge la posibilidad en ningún caso de que a ningún país se le expulse".